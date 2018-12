Nereida Calero defiende las medidas para simplificar el procedimiento de Dependencia en Canarias

La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, Nereida Calero, defendió en el Pleno del Parlamento de Canarias el esfuerzo que viene haciendo la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para simplificar y agilizar la tramitación de los informes y ayudas de Dependencia , en el que se incluye el borrador de decreto por el que se regulará el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.

“ Se necesitan medidas prácticas. Porque hasta ahora, la experiencia de la Ley de Dependencia, para mucha gente, ha sido la de un peregrinar administrativo por ayuntamientos, cabildos, Gobierno, informes de valoración, informes sociales, propuesta PIA, etc.”, resumió la diputada majorera.





Se refirió además a los problemas añadidos en las islas no capitalinas o en municipios alejados de los núcleos urbanos, donde “muchas veces nos encontramos con los problemas de acceso a las empresas de prestación de servicios. Especialmente, en las islas no capitalinas. Donde a veces no existen los recursos, no hay empresas que oferten los servicios que necesita el beneficiario... O si las hay, suelen ser pequeñas y en muchos casos carecen del personal suficiente o de la oferta horaria necesaria para llegar con eficacia a todos los rincones de la isla y a todos los demandantes”, dijo Nereida Calero.





Por eso, esta nueva ordenación debe servir para actualizar y mejorar “ las deficiencias detectadas en el procedimiento después de una década aplicando el actual Decreto de 2008 que lo regula”.





Concretó en el Artículo 7 del borrador, que parece haber centralizado gran parte de las críticas de determinados sectores. Explicó que “buena parte de estas reticencias están relacionadas con la posibilidad de que las valoraciones se hagan, en determinadas circunstancias, por personal de los servicios sociales municipales o de los cabildos insulares”.





No obstante sí consideró que con una buena coordinación entre instituciones se pueden “acortar plazos, simplificar trámites, etc. que es, en definitiva, a lo que debemos prestar mayor atención” en beneficio de la persona dependiente.





La diputada majorera puso en valor el procedimiento monofásico para el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y la aprobación del PIA. “Ya que hasta ahora se hacía en varias fases. De esta manera se hará en una única resolución”. Lo que debe traducirse en una importante simplificación del procedimiento, eliminando trámites innecesarios.