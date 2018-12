Más de 40 camellos de Oasis Park participarán en las cabalgatas de Reyes de Fuerteventura

El equipo directivo de Oasis Park Fuerteventura ha presentado esta semana a los responsables de las concejalías de Cultura y Festejos de los municipios Puerto del Rosario, Tuineje, Antigua y Pájara, el Plan de Prevención y Bienestar Animal 2019, para la participación de los camellos del parque en las cabalgatas de Reyes que se celebrarán el próximo 5 y 6 de enero en la isla.

"Es muy positivo ver que las instituciones se preocupan por los animales, y que los ayuntamientos acuden a las reuniones y comparten resultados de evaluación de la cabalgata anterior para mejorar las actuaciones. El caso de Fuerteventura no se da en otros lugares, la reunión de seguridad es ya una tradición de muchos años, y los ayuntamientos que no asistan saben que no podrán contar con el servicio de los camellos de sus Majestades", ha señalado Soraya Cabrera, directora Veterinaria y de Conservación de Oasis Park Fuerteventura. Los primeros en conocer las medidas han sido los técnicos de Cultura de los Ayuntamientos de Tuineje, Juan Francisco Cano Pérez, y de Pájara, Juan Antonio Francés, que han celebrado en una primera mesa de trabajo con los responsables del equipo de Oasis Park. Estos días lo harán también los responsables de los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y Antigua.

Garantizar el bienestar de los animales Con el objetivo principal de garantizar el bienestar de los animales que participan en estos desfiles, el parque marca unas obligaciones sobre aspectos fundamentales como el recorrido, las zonas obligatorias de descanso de los animales, las medidas para el trasporte, las actuaciones recomendadas ante situaciones climatológicas adversas, etc…-. Asimismo, se establecen normas para certificar la seguridad del público asistente a las distintas cabalgatas y eventos donde participen los camellos. “Se valoran in situ todos los puntos del recorrido, las instalaciones de las que disponen para animales, el cuidado o el manejo de los camélidos”, ha asegurado Cabrera. “La entidad solicitante debe de cumplir rigurosamente con la normativa sobre bienestar y transporte animal para renovar la cesión. Nuestro objetivo es garantizar, cada año, el perfecto cuidado de los animales animales participantes en estos eventos multitudinarios”.



Camellos guía experimentados

La aglomeración de público es algo habitual en estas celebraciones, por lo que los animales que acuden a las cabalgatas son camellos guía experimentados, que están preparados para acudir con normalidad a este tipo de eventos. Se entrenan durante todo un año y reciben con naturalidad el estar presentes en un evento con ruido y multitud de gente.



Este entrenamiento, también permite a los camellos realizar cómodamente la entrada y salida del transporte especial en el que son trasladados a las distintas localidades en las que acompañan a sus Majestades. Este transporte estará siempre supervisado por el equipo de Oasis Park para garantizar que se adapta a la normativa requerida. Los técnicos de los Ayuntamientos han podido ver in situ, tras la reunión, estos procedimientos de carga de los animales.



Para garantizar, además el bienestar y la seguridad tanto de los animales como del público asistente, se prohibirá el lanzamiento de caramelos, así como recibir cartas y tener contacto con sus Majestades cuando están con los camellos. La distancia de seguridad entre los animales y el público deberá ser de un mínimo de 3 metros.