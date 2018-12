Los mejores riders y condiciones aseguran el espectáculo en el Campeonato de España de Pádel Surf en Fuerteventura este fin de semana

Jueves 6 - sábado 8 / Majanicho

Jueves 6 y viernes 7 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP OLAS

Sábado 8 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA BEACH RACE

Corralejo - Isla de Lobos



Web del campeonato

https://www.avaibooksports. com/inscripcion/index.php?id= 8031



La Oliva, a 5 de diciembre de 2018. El municipio de La Oliva apuesta fuerte una vez más por el turismo deportivo, con la celebración en este puente de diciembre del Campeonato de España de SUP en las modalidades de Olas y Beach Race, y de la Copa de España en la modalidad de RACE, dos competiciones que reunirán a más un centenar de riders, los mejores del panorama nacional.El espectáculo está servido en Majanicho entre mañana jueves día 6 y el sábado día 9 con la competición del nacional en las modalidades de olas, que se celebra por primera vez en Fuerteventura.El domingo día 9, cierra el evento la Copa de España en la modalidad de RACE, que contará con un atractivo recorrido entre Corralejo y la Isla de Lobos, siendo además la prueba con mayor puntuación del circuito, dentro del sexto Fuerteventura SUP Challenge.El ayuntamiento de La Oliva se ha volcado desde las concejalías de Deportes y de Turismo en el apoyo a esta competición, que organizan la Federación Española de Surf, la Federación Canaria de Surf, y el club local Onexe.Desde la institución, el primer teniente de alcalde, Oliver González, animó "al público a acercarse y disfrutar del espectáculo, aprovechar para conocer un deporte en el que somos privilegiados", mientras que la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, valoró la importancia de "apostar por el deporte como atractivo turístico de calidad". Sandra González, concejala de Turismo, destacó la importancia de "implicar a los competidores internacionales como embajadores de nuestro destino, que continúa consolidándose como referente del turismo deportivo".Todos los riders que participaron en la presentación del evento esta mañana destacaron las magníficas condiciones de Fuerteventura, especialmente del municipio de La Oliva, para la práctica del stand up paddle surf. Entre ellos está la local Sonni Hönscheid, que acumula este año seis victorias y dos segundos puestos en el circuito mundial profesional de SUP RACE, y gran favorita para la carrera del domingo, o la proclamada hace una semana subcampeona del mundo, la grancanaria Iballa Ruano, que asegura el espectáculo desde mañana en las olas de Majanicho.Desde Onexe, responsable también de las Escuelas Municipales Deportivas en la Escuela Náutica, Nayra Martínez agradeció a todos los riders se encuentran federados y compitiendo con el nombre de este club en las competiciones internacionales, entre ellas las propias Sonni Hönscheid e Iballa Ruano. Onexe es además un referente de la cantera del SUP en España, movilizando siempre al mayor número de participantes en las competiciones nacionales, y cosechando también numerosos éxitos.Las características de La Oliva con una importante cantera y con inmejorables condiciones para la práctica del SUP en todas sus modalidades han llevado a la Federación Española de Surf ha apostar por Fuerteventura para la instalación en este municipio del primer Centro de Tecnificación de Stand Up Paddle de España.Óscar Ruiz, seleccionador nacional y director de este centro, agradeció "el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva para poder contar por primera vez con la máxima competición nacional, después de cuatro años en que ya se viene celebrando aquí una prueba del circuito de RACE. Fuerteventura será este fin de semana la capital nacional del SUP".La competición se desarrollará con el siguiente programa:Lifesaving masculino/femeninoDomingo 9 diciembre/ COPA DE ESPAÑA RACE