La Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura constituye por primera vez la Mesa de Negociación

Esta semana se constituía formalmente y por primera vez la Mesa de Negociación de la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura, bajo la presidencia del Alcalde de Tuineje y Presidente de turno de la Mancomunidad, Sergio Lloret. En ella estuvo el único sindicato con presencia en la Mancomunidad, el SEPCA (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias), que fue el responsable de plantear una batería de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de este organismo autónomo, cuya plantilla la componen actualmente 11 personas.





Francisco Morales, asesor sindical del SEPCA, agradeció en primer lugar “que se haya podido constituir formalmente la Mesa porque esto nos permite discutir las condiciones laborales de los trabajadores de la Mancomunidad. Es importante que conozcan la problemática de nuestros compañeros para que se tomen acuerdos que mejoren sus circunstancias”.





Con respecto a la celebración de la Mesa, el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, destacó “la intención de los cuatro ayuntamientos de dar respuesta a las demandas de los trabajadores y trabajadoras, así como de aquellos aspectos que nos plantearon. De hecho, ya hemos empezado a someter los informes a los correspondientes servicios jurídicos y económicos de la Mancomunidad, para posteriormente realizar una reunión de la Junta y del Comité. Todo lo que esté en nuestras manos y se encuentre dentro del marco legal para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad lo atenderemos”.





Entre los puntos tratados en esta primera reunión de la Mesa se trató la subida salarial de 2018, que aún no se ha hecho efectiva, además de otra serie de disposiciones como que las incapacidades se retribuyan al cien por cien los servicios prestados o que se realice un estudio comparativo para una posterior equiparación salarial entre los trabajadores de la Mancomunidad y los empleados públicos de los ayuntamientos el centro y sur de la isla. Como explicó Carolina Naranjo, enlace sindical del SEPCA, “Garantizar unas condiciones laborales básicas es una lucha que llevamos reivindicando desde hace años: no tenemos trienios, los salarios no son homogéneos en las distintas categorías laborales y no existe una RPT, por poner una serie de ejemplos. En definitiva, queremos establecer una hoja de ruta que nos permita encauzar esta negociación”.

La Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura es una entidad con personalidad jurídica propia que funciona como administración pública bajo el paraguas de los municipios de Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje. “Lo único que pretendemos desde el punto de vista laboral es que la Mancomunidad se rija por los establecido en la Ley de Presupuestos Generales que se aprueba cada año para los empleados públicos”, concluyó Naranjo.

