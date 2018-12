Gobierno Canarias acuerda con Fuerteventura la elaboración de informes de discapacidad

E l C abildo de F uerteventura elaborará informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad









El C onsejo de G obierno ha autorizado hoy, lunes, 12 de diciembre, la suscripción del convenio por el cual la C omunidad A utónoma de C anarias, a través de la consejería de E mpleo, P olíticas S ociales y V ivienda, encomienda la gestión al C abildo I nsular de F uerteventura de la actividad consistente en la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad y otras actuaciones en el ámbito de la discapacidad, por un importe que as ciende a 40.396,08 euros.







L a consejería precisa, para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la isla de fuerteventura, por razones de eficacia, eficiencia y economía, la colaboración y participación del C abildo de F uerteventura, acudiendo a la figura de la encomienda de gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad y otras actuaciones en el ámbito de la discapacidad.







Es objeto del citado se concreta en la e laboración de los informes psicológicos y sociales para el reconocimiento del grado de discapacidad de aquellas personas que residen en la isla de Fuerteventura.