Fuerteventura.- Tuineje lamenta que el ‘Balmoral’ no haya podido atracar en el puerto de Gran Tarajal y reclama al Gobierno de Canarias que atienda las demandas de mejoras portuarias

· El Ayuntamiento requiere el apoyo de todos los cargos públicos de Fuerteventura presentes en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento para que se tramite una ventana de libre protección en los LIC Playas de Sotavento de Jandía e Indemares, de forma que se pueda agilizar el proyecto que permitiría que el puerto contará con mayor línea de atraque y calado, además de un abrigo exterior frente a los temporales del sur









Leves rachas de viento de componente noreste han sido suficientes para que el buque de cruceros ‘Balmoral’, de la compañía Fred Olsen Cruise, tomase la decisión de omitir el atraque en el puerto de Gran Tarajal y cambiar su destino hacia el muelle de Puerto del Rosario. Se trata de una “muy mala noticia para los vecinos del municipio y para el propio Ayuntamiento de Tuineje, ya que entre nuestros objetivos para la recuperación y reactivación del puerto de Gran Tarajal destaca el papel importante del turismo de cruceros”, aseguró el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret.





Ayuntamiento y comerciantes habían preparado para la jornada de hoy un dispositivo de entretenimiento y dinamización similar al del pasado 2 de diciembre, dada la potencialidad de Gran Tarajal, su playa y su zona comercial abierta. Sin embargo, y aunque las actividades se han desarrollado de igual manera, la imagen de esta mañana en la Avenida Paco Hierro distaba mucho de la de principios de mes.





“Lo que ha ocurrido hoy nos tiene que servir para reflexionar sobre la realidad del puerto de Gran Tarajal”, señaló Lloret, quien reclamó al Gobierno de Canarias “que escuche y atienda las demandas del Ayuntamiento de Tuineje y de sus vecinos y vecinas, porque lo que hoy se ha evidenciado es que este puerto es claramente insuficiente”. Tuineje reclama un puerto con mayor línea de atraque, un calado más profundo, instalaciones y medios necesarios para permitir el atraque de cualquier tipo de barco y poder contar con la declaración de frontera Schengen y, sobre todo, un puerto con abrigo exterior que proteja el puerto frente a los temporales del sur. “Es decir, un puerto que ofrezca garantías de operatividad a los cruceros que navegan por Canarias”.





Para ello, y con el fin de agilizar los trámites, el Ayuntamiento de Tuineje reitera la necesidad de abrir una ventana de libre protección a los LIC Playas de Sotavento de Jandía e Indemares. “Volvemos a pedir al Gobierno de Canarias que sea quien impulse esa ventana de libre protección y que se eleve, conjuntamente con el Ayuntamiento de Tuineje, una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente para que este, a su vez, la lleve a Bruselas. Por eso, requerimos en este sentido una postura firme de todos los cargos públicos majorero en el Gobierno y en el Parlamento de Canarias”, apuntó el Alcalde de Tuineje. De tal manera, cuando el proyecto de ampliación del puerto tenga que someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental, el trámite será menos complejo gracias a la existencia de la ventana de libre protección.





La compañía Fred Olsen Cruise adoptó esta decisión, según las causas no oficiales ya que el Ayuntamiento de Tuineje no ha recibido comunicación oficial alguna por parte del Gobierno canario, debido al mal tiempo previsto para hoy en Gran Tarajal. “Sin embargo”, señaló la Primera Teniente de Alcalde y portavoz socialista, Rita Díaz, “hoy nos encontramos con un tiempo inmejorable para ser diciembre. Independientemente de las decisiones que puedan tomar cada empresa, lo que está claro es que las navieras no se fían de las condiciones que ofrece el puerto de Gran Tarajal”.





Con respecto al Ejecutivo canario, Díaz aseguró que “el Gobierno de Canarias le da, una vez más, una tremenda bofetada a Tuineje y a Gran Tarajal: no somos nosotros los que hablamos con las compañías navieras ni es el Ayuntamiento el que tiene que garantizar que el puerto cumpla con todas las condiciones necesarias para que los barcos puedan atracar en nuestro puerto. Tuineje y Gran Tarajal parecen no estar en el mapa del Gobierno de Canarias que, sin embargo, sigue burlándose de nosotros”.





En la misma línea se mostró la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tuineje, Esther Hernández, quien manifestó que “Coalición Canaria juega una vez más con los sentimientos el municipio de Tuineje; nos engañan de forma sistemática” y exigió que “den la cara todos esos cargos públicos del municipio de Tuineje que están presentes en el Gobierno de Canaria y en el Parlamento y que el Presidente del Cabildo de Fuerteventura se pronuncie y deje de comportarse como si esto no fuera con él”.





Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y concejal del PPMajo, Jorge Ávila, también mostró su “decepción por cómo el Gobierno de Canarias está gestionando todo lo relacionado con el puerto de Gran Tarajal; esto no es más que una evidencia de los problemas que presenta el puerto, a los que hay que dar solución inmediata”.