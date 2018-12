Fuerteventura.- Tuineje exige a Puertos Canarios que la ampliación del puerto de Gran Tarajal no se limite a un simple abrigo interior

“De no impulsarse el proyecto que queremos, es decir, que se amplíe el puerto hacia el exterior, se aumente el calado operativo y se amplíe la línea de atraque efectiva, el Ayuntamiento de Tuineje mantendrá una postura firme y enérgica en contra de cualquier proyecto que hipoteque el futuro del Puerto de Gran Tarajal”









El Ayuntamiento de Tuineje estuvo ayer presente en la reunión del Consejo Asesor de Puertos Canarios, órgano consultivo del que es miembro, y en el que se debatieron varios puntos de gran interés para el puerto centenario de Gran Tarajal. Así, por ejemplo, se aprobó el punto dos del Orden del Día, referido al Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de Puertos Canarios, que carece de consignación directa para la ampliación del principal puerto del municipio de Tuineje. “Durante la justificación que Puertos Canarios realizaba de sus presupuestos, hemos preguntado qué ocurre con la partida para la ampliación del puerto de Gran Tarajal. La respuesta que hemos obtenido por parte de Puertos Canarios es que, cuando se tenga el proyecto, pasarán a consignar la inversión”, señaló el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, quien destacó que “no tenemos constancia de que la redacción se haya sometido al procedimiento de licitación, por lo que hemos preguntado por la fecha de contratación, además de cuándo estará disponible dicho proyecto. Si se trata de un contrato menor, con un importe bastante reducido, tenemos muchas dudas de que ese proyecto pueda atender las demandas que estamos exigiendo y que se limite a un simple abrigo interior, condenando el uso del puerto a veleros y cruceros de pequeñas dimensiones”.





Respecto a este punto, Tuineje puso de manifiesto que “tanto los vecinos como el Ayuntamiento arrimamos el hombro desde el minuto uno para devolver al puerto a su situación inicial cuanto antes y que queremos el proyecto de ampliación que demandamos desde hace años. Ya ha pasado el tiempo suficiente para contar con el proyecto de ese puerto que pide Tuineje”, aseguró Lloret. “De no impulsarse el proyecto que queremos, es decir, que se amplíe el puerto hacia el exterior garantizando el abrigo frente a los temporales del sur, se aumente el calado operativo del puerto y se amplíe la línea de atraque efectiva para que puedan atracar en Gran Tarajal todos los cruceros que operan por Canarias, el Ayuntamiento de Tuineje mantendrá una postura firme y enérgica en contra de cualquier proyecto que hipoteque el futuro del Puerto de Gran Tarajal”.





El punto siete del Orden del Día hacía referencia al informe para reclamar los daños y gastos ocasionados por el hundimiento de la flota coreana, titularidad del armador K-Marine, en el puerto de Gran Tarajal. En este punto, Puertos Canarios adelantó que emprenderá acciones judiciales contra el armador, ya que los trabajos realizados, a fecha de julio de este año, ascendían a unos 5,5 millones de euros. “Sin embargo, el compromiso del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios con el municipio de Tuineje y su puerto centenario no puede quedar aquí”, aseguró Sergio Lloret, “sino que, insistimos, tiene que activarse el proyecto de ampliación de demandamos”.





Así se hizo constar en el apartado de ruegos y preguntas, donde Tuineje formuló un total de cuatro ruegos. “El primero fue reiterar la firme apuesta de los vecinos y vecinas de Tuineje y del Ayuntamiento por la consolidación del puerto de Gran Tarajal dentro del circuito de buques de cruceros que operan por Canarias”. En este punto se aclaró que Tuineje no comparte que se creara una situación de inseguridad para los pasajeros del ‘Balmoral’, pero “si es cierto que cuando el capitán consideró que las condiciones no eran las óptimas, solicitó un remolcador para realizar la maniobra de desatraque en las mejores condiciones. No podemos ocultar que se dio una circunstancia no deseada, por lo que nuestro ruego se centraba en que el puerto de Gran Tarajal disponga de los medios personales y materiales para que no se vuelva a producir un episodio como el del 2 de diciembre, porque ni es deseable ni es bueno para la promoción del puerto de Gran Tarajal desde el punto de vista del turismo de cruceros”.





El segundo de los ruegos se pronunció en la línea de mejorar la dársena deportiva y pesquera, que actualmente se perfila insuficiente y saturada, por lo que es fundamental su ampliación y mejora. “Recordemos que este puerto es primordial para la recuperación económica y social de nuestro municipio, fundamental para la Comarca Sur y, en justicia a la historia de este puerto, nos corresponde porque seguimos reuniendo las condiciones para tener un puerto donde todos los sectores se mantengan activos”. En este mismo ruego se solicitó el proyecto de ampliación donde se garantice el abrigo exterior del puerto frente a los temporales del sur y que se mejoren las condiciones de calado y de línea de atraque del puerto “que son claramente insuficientes para un crucero de tamaño medio con respecto a los que operan en Canarias”; que ese proyecto se haga en coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje y los sectores implicados en el mismo, como la Cofradía de Pescadores o los clubes deportivos; además, de que se impulse la tramitación para que el puerto de Gran Tarajal sea habilitado como frontera Schenguen.





El tercer ruego fue para la apertura de la ventana libre de protección de los LIC Playas de Sotavento de Jandía e Indemares, incluidos en la Red Natura, “que engullen y complican la ampliación futura del puerto de Gran Tarajal, toda vez que no existe un motivo ambiental que lo impida. Esa ventana en el LIC existe en el resto de puertos de Fuerteventura, por lo que técnica y jurídicamente es posible”.





El cuarto ruego se centró en reprobar la postura de la Dirección General de Protección de la Naturaleza que, ante la petición del Ayuntamiento de Tuineje para que tramite la apertura de una ventana de libre protección en el LIC, responde que sea el propio Ayuntamiento quien se dirija al Gobierno del Estado, organismo que tiene que elevar la propuesta a Bruselas para su aprobación. “Nosotros sabemos cuál es el procedimiento, pero desde la Dirección General no deben ser conscientes de que Tuineje es un municipio de Canarias. Lo que hemos pedido es que el Gobierno de Canarias nos de amparo y se comprometa de verdad con nuestro puerto centenario y nos acompañe en esta reivindicación justa, legítima y fundamentada, cumpliendo con las demandas del Ayuntamiento y el mandato del Parlamento de Canarias”.