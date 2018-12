Fuerteventura.- Cuartas jornadas campaña ¿quien hablará por mi? : Expertos en gestion de refugios reclaman necesidad de profesionalizar el sector

Para Alba MIquel y Belen Sansano, de Oasis Park, es necesario educar y formar a las nuevas y las actuales generaciones en el respeto animal. Ambas han alertado sobre los problemas derivados de la “humanización de los animales” y sobre los contenidos que en ocasiones podemos encontrar en Redes Sociales que pueden considerarse maltrato animal y que compartimos sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo detrás. “Muchas veces confundimos las necesidades de los animales con nuestras necesidades, y nos enfocamos en nuestra emoción y no la de ellos” ha señalado Miquel. La adiestradora ha subrayado que antes de compartir contenidos de animales debemos evaluar qué hay detrás de estos videos. “La gente maltrata a animales, consciente o inconscientemente, para generar ingresos o para ganar popularidad en redes sociales. No debemos compartir estos contenidos sin pensar los problemas que pueden derivarse de la manipulación de este tipo de animales”, ha asegurado . “Un animal en estado natural y sin cambio de su entorno no va a presentar un problema de comportamiento”, ha añadido Roca, quien ha señalado que actualmente muchos animales están siendo utilizados como atracción en algunos países o como imagen en vídeos o publicidades, sufriendo un maltrato que debe ser denunciado y procedentes de la cita ilegal o la caza furtiva. Roca ha destacado que en Oasis Park el 90% de los primates que hay en el parque vienen derivados del rescate. Contra el maltrato animal El veterinario Javier Fondevila ha detallado los aspectos principales para detectar a animales maltratados - jadeos, ladridos, estereotipias motoras, etc..- y ha ofrecido un taller práctico sobre los métodos para atajar estos problemas de maltrato y estrés que pasan por la estimulación sensorial de los animales, la social, la mental o la generación de confianza. La jornada, que ha sido un éxito de asistencia con lleno en todas las ponencias, se ha cerrado con la proyección del documental Kedi gatos de Estambul, que desarrolla la convivencia de los habitantes de la ciudad turca con las colonias de gatos que allí se desarrollan.