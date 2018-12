Fuerteventura : CC Puerto del Rosario rechaza obras de conducciones de combustibles en el casco urbano y trabajará para pararlas y plantear alternativas

El Consejo Político Local de Coalición Canaria en Puerto del Rosario acordó este pasado jueves afirmar su rechazo a las obras de canalización de conducciones de combustibles que vienen haciéndose por el casco urbano, y ofreció toda la colaboración necesaria a los compañeros del grupo de gobierno municipal, para buscar fórmulas que permitan pararlas y definir otras alternativas que no afecten a comunidades de vecinos.





El secretario local de CC, David de Vera, trasladó este posicionamiento de la formación política a los representantes vecinales de la zona afectada por las obras de canalización, con quienes h a mantenido varias reuniones..





David de Vera explicó que “como formación política que junto al PSOE conforma la mayoría de gobierno en Puerto del Rosario, asumimos en primera persona los errores que pudieron existir desde hace cuatro años, al no replantearse esta obra antes de tramitar las autorizaciones. Pero al mismo tiempo, el Consejo Político ha indicado a nuestros compañeros en el Ayuntamiento que busquen junto a los concejales del PSOE otras alternativas”.





El secretario local de CC aclaró que “esa obra no es asumible en el centro de Puerto del Rosario, sobre todo porque además se trata de una empresa privada que está ocupando suelo público para su actividad industrial. No es un servicio público. Hay que parar y buscar otras alternativa s que no pasen al pie de las casas”.





El Consejo Político Local de CC acordó también que en primer lugar se inicien conversaciones con la empresa instaladora para plantearle la necesidad de estudiar otras alternativas de trazado. A l mismo tiempo, estudiar vías para la canalización de este tipo de conducciones que afecten lo menos posibles a las zonas poblacionales.





David de Vera se comprometió a mantener una comunicación constante con los representantes vecinales a fin de buscar entre todos las mejores alternativas posibles.