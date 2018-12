En Fuerteventura PSOE y las Supermamis de Corralejo unen sus fuerzas para reclamar un nuevo centro de salud

Iñaki Álvaro Lavandera presenta enmiendas a los presupuestos para que se comience a redactar el proyecto cuanto antes



Los socialistas denuncian las carencias de la asistencia sanitaria en el norte de Fuerteventura



Canarias, 6 de diciembre de 2018.- El diputado de Partido Socialista (PSOE) por la isla de Fuerteventura, Iñaki Álvaro Lavandera, y Sara Estévez se han reunido con el colectivo de mujeres Supermamis de Corralejo con el objetivo de poner en común las numerosas carencias sanitarias que existen en la zona básica de La Oliva y buscar soluciones a una situación “que no puede esperar más”.



El grupo de mujeres que nació en un grupo de lactancia y que se ha constituido para exigir una mejora en la asistencia sanitaria en la isla relató a los dos representantes socialistas la falta de cumplimiento en los compromisos adquiridos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que dirige José Manuel Baltar y que han llevado a un nuevo retraso en la ampliación del centro de salud. Esta ampliación, según Iñaki Álvaro Lavandera, “ya se ha quedado corta antes de ponerse en funcionamiento”.



Los socialistas majoreros coinciden con las Supermamis en que el centro de salud de Corralejo adolece de grandes carencias, cuenta con un servicio sanitario que deja mucho de que desear tanto por su infraestructura como por la escasez de personal, motivo por el que Iñaki Álvaro Lavandera les anunció que ha presentado varias enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con el objetivo de que se redacte el proyecto para la puesta en marcha cuanto antes de un segundo centro sanitario en el municipio.



Asimismo, el parlamentario majorero conoció de primera mano las críticas por la falta de especialistas en pediatría, la ausencia de formación a los médicos de familia que están cubriendo las plazas de pediatría y los problemas para contratar a especialistas de forma estable y no temporal.



Iñaki Álvaro Lavandera recuerda que la situación en el servicio de urgencias no ha mejorado y que continúa habiendo un único profesional médico que deja desatendido el centro si tiene que acudir a un servicio con la ambulancia, cuando la plantilla mínima con la que debería contar el centro es de dos facultativos y el correspondiente personal de enfermería, así como personal del propio centro en la admisión de urgencias y no un vigilante de seguridad que ni debe ni puede realizar ninguna función salvo velar por la seguridad del centro.



Además, el parlamentario considera lamentable que se siga esperando por la ambulancia medicalizada para el norte de la isla, la zona con mayor crecimiento poblacional en los últimos años y con perspectivas de seguir aumentando, además del número importante de visitantes y turistas que hacen uso del servicio de urgencias cuando lo necesitan.



Por todo ello, el diputado socialista se comprometió a llevar una vez más las reivindicaciones de las Supermamis de Corralejo al Parlamento de Canarias, unas pretensiones que califica de “justas y de fácil resolución con un mínimo de compromiso y sensibilidad por parte del Gobierno de Canarias que preside Coalición Canaria y que continúa olvidando sus promesas y maltratando a la ciudadanía de Fuerteventura, en especial a los que precisan atención sanitaria en el norte de la isla”.