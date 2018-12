En Fuerteventura más de 260 mayores del municipio de Tuineje acuden al tradicional Almuerzo de Navidad

Durante la comida, en la que no faltaron el baile y varias rifas, la Concejalía de Mayores avanzó parte del trayecto del viaje que realizarán el próximo mes de mayo a la Península









En un ambiente festivo y de celebración previo a la Navidad tuvo lugar ayer el tradicional Almuerzo Navideño que cada año celebran los mayores del municipio de Tuineje. El escenario escogido para esta ocasión fue el Hotel Río Calma, hasta donde acudieron más de 260 vecinos y vecinas del municipio, incluidos los socios de los Centros de Mayores de Tuineje y Gran Tarajal, que llegaron en cuatro guaguas, además de en vehículos particulares.









En el acto estuvieron presentes, por parte de la Corporación local, el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret; la Concejala de Mayores, Lucía Cubas; la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Rita Díaz; el Concejal de Economía y Hacienda, Tomás Torres; el Concejal de Servicios, Dámaso Pérez; el Concejal de Parques y Jardines, Playas y Medio Ambiente, Vicente García; y los Concejales de la oposición Pilar Rodríguez, de NC, y Arturo Hernández, de los No Adscritos. Además, por el Cabildo de Fuerteventura estuvieron presentes el Presidente de la Institución, Marcial Morales; y la Consejera de Bienestar Social, Rosa Delia Rodríguez.









El Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, agradeció al comienzo del acto la presencia de todos los asistentes y destacó la “importancia que juegan las personas mayores en el tejido social y cultural de Tuineje, porque son ustedes los que, con su energía y dinamismo, nos contagian al resto de generaciones para disfrutar del día a día; porque son ustedes los que mantienen vivo el recuerdo y la historia de este municipio, son los que mantienen vivo nuestros orígenes. Desde el Ayuntamiento de Tuineje seguiremos trabajando por mejorar los servicios que les ofrecemos y sus condiciones de vida”.





La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Tuineje asumió los gastos del almuerzo, así como los desplazamientos en guagua y el baile que amenizó la sobremesa. Además, durante la comida se realizaron diferentes rifas, entre ellas algunos vales de viaje. No faltó detalle alguno en la que “es una cita tradicional entre nuestros mayores”, expresó la Concejala del Área, Lucía Cubas, quien aprovechó la ocasión para desearles felices fiestas y “agradecerles toda la implicación y participación que han demostrado en cada actividad que hemos realizado desde la Concejalía. Ha sido un enorme placer poder estar con ustedes durante esta legislatura que prácticamente termina. De hecho, no me canso de repetir que he heredado muchos abuelos y abuelas, de tanto cariño que nos dan”.





Aprovechando la presencia de los mayores del municipio de Tuineje en el Almuerzo de Navidad, la Concejala avanzó los detalles del viaje que realizarán el próximo mes de mayo a la Península y que los llevará a recorrer durante una semana la costa de Cádiz, la comarca de los pueblos blancos y el Estrecho de Gibraltar. “Se trata de una ruta que nuestros mayores nunca han realizado y por la que mostraron especial interés”, aseguró Cubas.