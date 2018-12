En Fuerteventura Iballa Ruano y Juan de los Reyes se proclaman campeones de España de SUP Olas

Jueves 6 - sábado 8 / Majanicho

Jueves 6 y viernes 7 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP OLAS

Sábado 8 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA BEACH RACE

Corralejo - Isla de Lobos









La Oliva, a 7 de diciembre de 2018. El municipio de La Oliva hizo ayer gala de las magníficas condiciones que atesoran las aguas del norte de Fuerteventura para la práctica de deportes acuáticos, en una primera jornada del Campeonato de España de SUP Surf (Stan Up Paddle) en que se proclamaron campeones en la modalidad de Olas la grancanaria Iballa Ruano y el andaluz Juan de los Reyes.Celebrándose en la modalidad de open, un centenar de participantes tomaron parte en el Campeonato de España de SUP Olas, demostrando un altísimo nivel en buenas condiciones para la competición, y dando un gran espectáculo en el spot de Majanicho.La competición de Olas continúa hoy con las mangas de las categorías de base, mañana sábado día 8 de diciembre se celebra la modalidad de Beach Race, también en Majanicho, y el domingo cierra el evento la Copa de España en la modalidad de RACE, que contará con un atractivo recorrido entre Corralejo y la Isla de Lobos, con salida desde la playa de Corralejo Viejo.SUP Olas Femenino1- Iballa Moreno Ruano (Onexe- Canarias)2- Beatriz Piñal (Pro Training- Cantabria)3- Esperanza Barreras (Onexe)4- Malén Riera (Mallorca)SUP Olas Masculino1-Juan de los Reyes (Barbate)2- Moritz Mauch (Canarias)3- Guillermo Carracedo ( Galícia)4- Pablo Valencia (Onexe-Canarias)Iballa Ruano, proclamada recientemente subcampeona del mundo, tras revalidar su título nacional compitiendo con el club local Onexe-Canarias destacó la importancia de "traer a casa el Campeonato de España", y de "hacerlo en Fuerteventura, el lugar donde conocí y aprendí esta modalidad".La celebración delen las modalidades de Olas y Beach Race, así como la Copa de España de Larga Distancia en un único evento, suponen una apuesta del Ayuntamiento de La Oliva, desde las concejalías de Deportes y de Turismo, por colaborar con las federaciones Canaria y Española de Surf, así como con el club local Onexe, en la organización de un evento que continúe consolidando al municipio como destino de turismo deportivo y paraíso de los deportes náuticos.El domingo estará entre las favoritas al título en la larga distancia la rider local Sonni Hönscheid, que acumula este año seis victorias y dos segundos puestos en el circuito mundial profesional de SUP RACE.Las características de La Oliva con una importante cantera y con inmejorables condiciones para la práctica del SUP en todas sus modalidades han llevado a la Federación Española de Surf ha apostar por Fuerteventura para la instalación en este municipio del primer Centro de Tecnificación de Stand Up Paddle de España.Óscar Ruiz, seleccionador nacional y director de este centro, agradeció "el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva para poder contar por primera vez con la máxima competición nacional, después de cuatro años en que ya se viene celebrando aquí una prueba del circuito de RACE. Fuerteventura será este fin de semana la capital nacional del SUP".La competición se desarrollará con el siguiente programa:Lifesaving masculino/femeninoDomingo 9 diciembre/ COPA DE ESPAÑA RACE