El Psoe de Puerto del Rosario pide una alternativa a las obras de Disa en la Capital de Fuerteventura

En opinión de Juan Jiménez, “a pesar de que DISA haya establecido que en este caso no se trata de obra nueva, sino de la renovación de material obsoleto, ello no puede impedir que los vecinos ejerzan su legítimo derecho a protestar por lo que entienden y consideran, en cierto modo, una agresión a su actual estatus de vida, pues se debe reconocer que no existe actualmente la seguridad que todo vecino necesita para vivir tranquilamente, por lo que el PSOE exige una solución que acabe con esa incertidumbre. De hecho, entendemos que los vecinos, si no vislumbran una solución viable a dicho problema, se manifiesten próximamente, como prevén”.