El PP lamenta un nuevo retraso en otra obra de Puerto del Rosario: la pista de atletismo de Risco Prieto

"Hasta el 30 de septiembre no se firmó el acta de replanteo que permite empezar los trabajos. ¿Qué pasó en esos dos meses y medio, desde julio hasta septiembre? ¿Por qué no se iniciaron los trabajos cuando estaban los clubes de vacaciones, después de la foto?", preguntan los populares. "No hay ninguna obra del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que CC y PSOE hayan terminado en tiempo y forma: Los Hornos de Cal acumulan dos meses de retraso, la piscina pidió prórroga de un mes y sigue cerrada, el rodonal también solicitó prórroga. Falta gestión en el Ayuntamiento y sobran fotos de CC y PSOE".