El PP de Fuerteventura exige a CC una política responsable sobre los cruceros: "Llevan diez años engañando a Tuineje"

El Partido Popular de Fuerteventura pide a CC "responsabilidad y seriedad" con Tuineje después de que, el crucero Balmoral de la compañía Fred Olsen, haya cancelado su escala en el puerto de Gran Tarajal por la mala gestión del Gobierno de Canarias. "Puerto Canarios no cuenta con las infraestructuras necesarias. No hay remolcador y en esas condiciones y, después de lo ocurrido a primeros de diciembre, el capitán ha tomado la decisión de no atracar", denuncia la portavoz de Tuineje, Esther Hernández, que exige a CC que "digan la verdad a los vecinos. Este muelle no reúne la condiciones para el atraque de los cruceros. Sin ampliación y abrigo no hay garantías".