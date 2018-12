Consejos útiles para evitar estafas en línea en 2018

Asegúrese de no ser visto al escribir el nombre de usuario y la contraseña, si accede desde otro dispositivo o computadora, recuerde siempre desalojar antes de abandonar el dispositivo y siga siempre todos los pasos, lea bien todo tipo de información, cuando acceda a un determinado sitio de juego. Esto se debe a que cualquier tipo de correo electrónico, información, mensaje de texto o similar, que no pertenezca a sitios reconocidos por usted podría ser un sistema de fraude nuevo y elaborado del que aún no tiene conocimiento. Por este motivo, debe tener mucho cuidado al iniciar sesión en línea con sus credenciales.