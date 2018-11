Tuineje valora positivamente la repercusión social y económica de la primera edición del Festival Arena Negra

El Ayuntamiento de Tuineje adelanta que, al ser una marca de titularidad pública, habrá una segunda edición del Festival para el próximo año, en la que ya tienen previsto ponerse a trabajar





La Asociación de Comerciantes La Gavia anima a que empiece ya la promoción de la próxima edición del Festival en escaparates como Fitur 2019









48 horas después de que Gran Tarajal haya sido epicentro de la música en Canarias, con la celebración de la primera edición del Festival Arena Negra, a la que acudieron más de 22.000 personas, la valoración que hacen comerciantes, vecinos y el propio Ayuntamiento de Tuineje es positiva. Según el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, “la sensación de todos los que han participado de alguna manera en el Festival, ya sean organización o comerciantes, es de completa satisfacción. Gran Tarajal, Tuineje y Fuerteventura se han volcado con el Festival de una manera impresionante”. Lloret también quiso realizar un especial agradecimiento “a los trabajadores del Ayuntamiento, ya que somos un Ayuntamiento con pocos recursos y, sin embargo, nuestro personal ha estado trabajando mañana, tarde y noche para esto saliera adelante”.





El Alcalde de Tuineje adelantó que esta es la primera de muchas ediciones del Festival. “Se trata de una marca municipal, pertenece al municipio de Tuineje. Por eso, esta es la primera edición de un evento que queremos que perdure en el tiempo. Vista la unanimidad de vecinos, comerciantes y la Corporación en su conjunto, entendemos que existe voluntad suficiente para que haya muchas más ediciones del Festival Arena Negra porque se trata de un festival que no tiene color político”. Y para garantizar las próximas ediciones, “desde ya nos vamos a poner a trabajar para sacar adelante el Festival Arena Negra 2019”, adelantó Lloret.





Sobre las repercusiones económicas, el Alcalde de Tuineje no solo destacó el beneficio directo que han tenido, principalmente, los comercios de Gran Tarajal, sino también el “beneficio diferido, porque durante los dos días del Festival se ha generado empleo, ya que hemos visto cómo en muchos de los comercios se han reforzado las plantillas que, con posterioridad, podrán consumir en el resto de comercios del municipio que de manera directa no se han beneficiado tanto”.





En la misma línea se mostró la Concejala de Comercio de Tuineje, Delia Figueroa, quien señaló que “los comerciantes con los que he tenido tiempo de hablar me han mostrado su satisfacción por la repercusión que el Festival ha tenido en sus negocios: tanto el viernes como el sábado, se hizo caja de forma excepcional y, como ejemplo, no había ni una sola silla libre donde sentarse en las terrazas de la avenida”.





Positiva también es la valoración general de la Presidenta de la Asociación de Comerciantes La Gavia, Carmen María Rodríguez Gopar, quien señaló que “a la gente le ha gustado mucho el Festival: ha estado bien organizado y la limpieza, uno de los temas que siempre recalcamos desde la Asociación, ha sido la deseada; se ve que desde el Ayuntamiento se han puesto las pilas”.





Respecto a la limpieza, cabe destacar que los operarios de FCC, la empresa concesionaria del servicio, no solo atendieron la playa de Gran Tarajal nada más finalizar los conciertos para recuperar su estado natural, sino que las calles de Gran Tarajal también fueron objeto del mismo cuidado, de manera que cuando abriesen al público los negocios las calles estuvieran limpias.





Por otra parte, la Presidenta de La Gavia animó a la Corporación a que la próxima edición del Festival se empiece a promocionar desde ya mismo. “Deberían aprovechar espacios como Fitur para promocionar la segunda edición del Festival Arena Negra, de manera que la gente sepa con antelación suficiente las fechas y así puedan reservar tanto los pasajes como la estancia”.





Desde el punto de vista cultural, la Concejala del Área en el Ayuntamiento de Tuineje, Lolina Negrín, destacó la “gran acogida que tuvo el concierto, pero también las actividades de día del Festival, ya que no solo la gente del municipio valoró positivamente los diferentes talleres y actuaciones, sino también todas esas personas que acudieron desde por la mañana a la avenida para disfrutar de lo que Gran Tarajal podía ofrecerles”.





En ese sentido, la concejala puso en valor “la capacidad de acogida de Gran Tarajal y Tuineje, ya que, una vez más, hemos demostrado ser unos perfectos anfitriones. Indiscutiblemente somos un municipio que se vuelca en cada actividad cultural, en cada evento que se realiza. Pero también hay que agradecer a todas esas personas de Fuerteventura y de fuera de la isla que se desplazaron hasta Gran Tarajal tanto el viernes como el sábado, porque sin ellos hoy no estaríamos hablando de este momento tan significativo”.









El Festival en números









“Cumpliendo escrupulosamente con la Ley, daremos cuenta en el próximo pleno de las cifras, tanto de gastos como de ingresos, del Festival Arena Negra, para que los vecinos puedan saber en qué se ha invertido cada euro del Festival”, adelantó el Alcalde, Sergio Lloret.





En la partida de gastos, el caché de los cantantes y grupos que se subieron al escenario de Gran Tarajal se situó en unos 200.000 euros, al igual que la logística, seguridad y demás medios para garantizar el desarrollo del Festival, que también rondó los 200.000 euros; las actividades del programa de día ascendieron a unos 15.000 euros.









Por otra parte, en el capítulo de ingresos, el Cabildo de Fuerteventura aporta 300.000 euros; el Ayuntamiento de Tuineje aporta 65.000 euros de manera directa, más otros 25.000 procedentes de la subasta de ventorrillos (12.000 euros aproximadamente) y de patrocinadores privados (otros 12.000 euros aproximadamente); y 30.000 son del Gobierno de Canarias, que si bien aún no se ha materializado, el Ayuntamiento espera que se produzca en los próximos días.









Con respecto a los patrocinadores privados, el Alcalde señaló que “en nombre de la Corporación, queremos agradecer a todas esas empresas, algunas de ellas de nuestro municipio, que han querido apostar por el Festival con su patrocinio”.