Servicio de limpieza municipal de Tuineje incrementa las mejoras con nuevas instalaciones y maquinaria menor

• La nave, ubicada en el Polígono Industrial de Llanos de la Higuera, incluye un espacio para el lavado de los contenedores de basura, entre otros servicios, además de servir para la clasificación y gestión de la recogida de enseres.









Miembros de la Corporación de Tuineje realizaban en el día de ayer una visita a las nuevas instalaciones del servicio de limpieza, gestionadas por FCC y ubicadas en el Polígono Industrial de Llanos de la Higuera. Hasta allí se desplazaron el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret; la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Rita Díaz; el Concejal de Servicios, Dámaso Pérez; el Concejal de Economía y Hacienda, Tomás Torres; la Concejala de Comercio, Delia Figueroa; el Concejal de Playas, Vicente García; y la Concejala del PP, Esther Hernández.









Como explicó el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, “esta visita responde a la obligación de comprobar los avances y mejoras significativas en la gestión del servicio de limpieza municipal”, cuyo contrato con la empresa adjudicataria, FCC, se formalizó el pasado mes de mayo.





Las nuevas dependencias no solo albergan la nueva flota de vehículos del servicio de limpieza, sino que también centralizan otros servicios como la recogida, clasificación y gestión de los enseres, que con anterioridad se realizaba junto al punto limpio de El Cuchillete. “Como pudimos comprobar en la visita, no había grandes conjuntos de enseres acopiados, lo que es una buena señal de que se están clasificando y trasladando a los gestores autorizados con rapidez y sin acumulación en la propia nave”, explicó Lloret. Además, es en esta nave de Llanos de la Higuera donde se procederá, a partir de ahora, al lavado de los contendores. “Hasta la fecha, la limpieza de los contenedores se realizaba en puntos limpios del municipio, como el ubicado junto al barranco, en Gran Tarajal, pero generaban muchas molestias a los vecinos y vecinas. A partir de ahora esto no sucederá más”.





Un aspecto novedoso de estas instalaciones es la habilitación de un punto de recarga para los vehículos eléctricos que forman parte de la flota del servicio de limpieza. Además, la nave alberga toda la maquinaria menor que está siendo utilizada: desde las máquinas quitachicles, hasta las sopladoras, pasando por los aspiradores, barredoras o la cribadora, así como el conjunto de nuevos contenedores que ya se están reubicando en el municipio, en sustitución de los antiguos. Y es que, como apuntó el Concejal de Servicios, Dámaso Pérez, “la llegada de todo el material tenía unos plazos y se están cumpliendo. A partir de ahora, se notará mucho más la mejora en el servicio de limpieza de Tuineje que, esperemos, se complemente con la colaboración ciudadana: teniendo ya todos los medios a disposición del municipio, es fundamental también contar con la complicidad de las personas que viven en él”.





En el mismo sentido se expresó la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Rita Díaz, quien señaló que “desde el Ayuntamiento éramos conscientes de que existía un periodo de varios meses hasta que toda la maquinaria e instalaciones estuvieran a disposición de Tuineje. Pero, una vez que ya contamos con los medios, se notará la mejoría en el servicio que, al fin y al cabo, es para el beneficio de nuestros vecinos y vecinas”. Díaz recordó que “la mejora en la limpieza es un compromiso que habíamos adquirido con la ciudadanía, pero con las limitaciones de la Ley estatal de Acompañamiento de los Presupuestos, el Ayuntamiento no tenía posibilidades de contratar a nadie para reforzar el servicio. Fue esa situación la que nos llevó a privatizarlo. Ahora, además de disponer de más medios técnicos, contamos con una plantilla cercana a las cuarenta personas”.





La Concejala del Partido Popular, Esther Hernández, valoró, por su parte, la visita a la nave de FCC. “Agradezco que el Grupo de Gobierno nos haya dado la oportunidad de conocer las instalaciones del servicio de limpieza municipal. Deseo que estas instalaciones sirvan para resolver de manera inmediata los problemas registrados tanto en la limpieza de cada uno de nuestros pueblos como en el servicio de recogida de enseres”.





Durante la visita, el Alcalde de Tuineje recordó que “el Festival Arena Negra fue una prueba de fuego, donde el servicio de limpieza municipal realizó una muy buena gestión: antes del amanecer, la playa ya estaba devuelta al estado previo a los conciertos. Nuestro compromiso con los vecinos empieza ya a dar señales de la mejoría en lo que es un servicio básico como el de la limpieza”. Lloret concluyó felicitando “tanto a los operarios del servicio de limpieza, por el trabajo que están realizando, como a los trabajadores municipales que, con muchos menos medios humanos y materiales, hicieron todo lo posible por mantener nuestro municipio en las mejores condiciones posibles”.