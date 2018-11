Oasis Park Fuerteventura presenta ante Científicos de todo el Mundo su Proyecto de Investigacion y Producción de Leche de Camella

La directora de Conservación e Investigación de Oasis Park Fuertventura, Soraya Cabrera, y el gerente del parque, Lázaro Cabrera, participan en este Congreso, que reúne a expertos en camelados de distintos ámbitos, bajo el lema “Avances en camélidos: biología, salud y producción”. El equipo Dromemilk, perteneciente a Oasis Park Fuerteventura, ha presentado, durante su ponencia, el proyecto de investigación desarrollado por el parque, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Autónoma de Barcelona (UAB) y la King Saud University de Arabia Saudí, y ha detallado las las dos líneas en las que está trabajando parque. “Por una parte, estamos desarrollando una investigación de las moléculas bioactivas de la leche de camella y la valoración de sus propiedades funcionales para ayudar a controlar los niveles de glucosa en personas diabéticas, y por otra parte estamos avanzando en la comercialización de esta leche en Canarias y en Europa”, ha asegurado Cabrera. Oasis Park Fuerteventura cuenta actualmente con la mayor granja camellar de Europa, con cerca de 400 ejemplares. Beneficios para la salud

Oasis Park Fuerteventura lleva más de 15 años trabajando en este proyecto de investigación y producción. “Estamos estudiando tanto las variables que influyen en la obtención de la leche, como la composición y propiedades de este alimento, cuyos primeros resultados demuestran los beneficios de este producto para enfermedades como la diabetes. No podremos competir en producción con las vacas lecheras, eso está claro, pero aportamos un valor añadido. Nuestra leche es un alimento funcional”, ha asegurado Cabrera. La leche de camella posee valores nutritivos superiores en muchos aspectos a los de la leche de otros animales, con un alto contenido en vitaminas y bajos niveles de grasa. “Hay aplicaciones muy interesantes y una demanda real en el mercado debido a sus propiedades terapéuticas”, ha destacado Cabrera. La digestión de la leche de camella es, además, mejor que la leche de vaca, por el tipo de proteínas que tiene y por el tamaño de los glóbulos de grasa, y es mucho más rica en vitamina C y en hierro. Mayor granja camellar de Europa El programa de investigación y producción de leche de Oasis Park, además de tener una importante proyección de futuro en el ámbito de la salud, contribuye de forma significativa a la conservación del camello canario. La producción de leche implica a este animal doméstico, de profundo arraigo popular en Canarias, y que hasta hace pocos decenios parecía condenado a una extinción al haberse dejado de utilizar en las labores agrícolas. Los camellos canarios son una raza surgida del aislamiento en que han vivido durante los últimos siglos. Llegaron de la mano de las primeras expediciones realizadas en Canarias en el S XV, procedentes del noroeste de África, y se consolidaron como animal de carga y para las labores del campo en islas como Fuerteventura. Oasis Park Fuerteventura está trabajando ya en en el diseño y construcción de una sala mecanizada para el ordeño y envasado de la leche, en su granja camellar, adaptada siempre a las características de estos animales y a su bienestar. Conferencia Internacional de expertos La Conferencia Internacional, que se iniciaron el pasado 12 de noviembre, se centra en cinco líneas de investigación. Los expertos convocados en Marruecos abordarán los avances recientes en biología de camélidos; la carne, leche y otros sistemas de producción y tecnologías relacionadas; la salud de los animales y los avances recientes en epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades antiguas y emergentes; el impacto de los cambios climáticos en la población de camélidos; y los desafíos socioeconómicos en la producción de estos animales. La Sociedad Internacional de Investigadores de Camélidos surgió como proyecto durante la conferencia internacional sobre camellos celebrada en Ouarzazate (Marruecos) en 1999. Las discusiones y las conversaciones por correo electrónico tras esta reunión dieron como fruto la puesta en marcha, en 2006, de la Primera Conferencia Internacional de los fundadores de la Sociedad, que obtuvo un gran éxito. Este año se celebra la quinta edición, coincidiendo con la declaración de 2018 como el Año Mundial de los Camélidos por la FAO, debido a la importancia económica de estos animales. Actualmente, en la organización de estas Conferencias Internacionales también participa el Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II, una institución reconocida internacionalmente por sus programas de Educación e Investigación en agricultura. Asimismo, estas jornadas cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques de Marruecos y con la colaboración de la institución Wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, del Regional Council of Laâyoune-Sakia El Hamra, de la Fundación Phosboucraâ de Marruecos, la Agencia de Desarrollo de las Provincias del Sur, y de las Cámaras Regionales de Agricultura y Comercio de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab y Guelmim-Oued Noun. El equipo directivo de Oasis Park Fuerteventura han presentado su proyecto de investigación y producción de leche de Camella en la 5ª conferencia de ISOCARD (Sociedad Internacional de Investigadores de Camélidos y Ciencia) que se está celebrando en Marruecos y en la que participan más de 350 científicos de todo el mundo.