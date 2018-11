Lola García reclama al Estado “que permita invertir el superávit de todos los canarios en Educación” para superar el 4% del PIB, en vez de obligar a dejarlo en los bancos

Lola García, diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, insistió ayer tarde en el Parlamento de Canarias sobre la necesidad de que el Gobierno de España autorice ya a Canarias a poder invertir en gasto social, “y dentro de él está el gasto educativo, el superávit de casi 598 millones de euros que ahora mismo la Comunidad Autónoma, es decir todos los canarios, hemos obtenido por cumplidores con la regla de gasto estatal, y no que lo deje en manos de los bancos”.



Recordó además los 42 millones pendientes del PIEC en el actual presupuesto, y los otros 42 del nuevo, además de los otros 5 millones destinados a Educación Infantil y al IES Saulo Torón en las actuales cuentas estatales, pendientes aún de transferir a Canarias. Con todo ello, “sería más que suficiente para alcanzar el ansiado 4%, porque además ya está previsto en el borrador de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a través de una disposición adicional”.



No obstante, explicó que todo ello depende de la la voluntad del Gobierno del PSOE. En este sentido, aludió también al trabajo hecho por el PSOE en materia de inversión educativa en la pasada Legislatura en Canarias: “nos vendieron el famoso contrato alemán, pero la verdad fue que no sentaron ni un solo bloque”.



Animó “a compararlo con lo que se ha hecho en estos tres años, por ejemplo en Fuerteventura, en materia de infraestructura educativa”.



También valoró otros aspectos de actuación educativa como la reducción de las tasa de abandono escolar en Secundaria hasta en más de 16 puntos; o la reducción de las ratios en el aula; o la incorporación d nuevos docentes al sistema educativo público. E incluso el plan para el reconocimiento social del profesorado.



Expuso además el contenido del informe estatal sobre diferencias regionales en Educación, en el que se advierte sobre la necesidad de prestar atención a la heterogeneidad y a la optimización de las inversiones, “aunque eso desde el Gobierno del Estado aún parezcan no entenderlo al negarse a autorizar la inversión del superávit”, dijo.



Porque luego “hay quién nos compara con el País Vasco por población, sin tener en cuenta que allí cuentan con un presupuesto global de más de once mil millones de euros, muy por encima de Canarias” concluyó Lola García.