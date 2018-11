Juan Manuel Montilla, El Langui ,entusiasma al público de Fuerteventura con conferencia ‘A mi no me digas que no se puede’

500 personas asistieron al encuentro con ‘El Langui’ en el hotel Fuerteventura Princess





Sábado 24 de noviembre





El reconocido actor y rapero Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, ofreció este viernes, 23 de noviembre, una conferencia motivacional bajo el título ‘a mi no me digas que no se puede’. El acto, que se desarrolló en el Hotel Fuerteventura Princess, se enmarcaba dentro del ciclo de jornadas formativas de Hostelería y Turismo impulsadas por el Ayuntamiento de Pájara a través de la Concejalía del Hotel Escuela.





La conferencia, a la que asistieron medio millar de personas, tenía como objetivo dar una inyección de motivación a los profesionales del sector turístico y contribuir a visibilizar la realidad de personas con distintas capacidades y su integración en el mercado laboral.





El acto contó con la presencia del alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, quien recordó la importancia de “recuperar valores como la superación, el esfuerzo o la empatía” y apuntó “que es importante, sobre todo para los más jóvenes, escuchar el testimonio de personas como ‘El Langui’, quien representa todos estos valores”.





La concejala del Hotel Escuela Lucía Darribia, por su parte, destacó la importancia de la motivación tanto para los profesionales que llevan años dedicados al sector turístico como para quienes se están formando en este oficio” y quiso agradecer también a Juan Manuel Montilla su presencia y “su ejemplo de superación”.





Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, ofreció su conferencia ‘a mi no me digas que no se puede’ una charla con la que a través de su historia habló sobre el espíritu de superación, la autoconfianza para superar cualquier obstáculo y la importancia de impulsar la integración a la sociedad de personas con distintas capacidades "podemos llegar a donde nos propongamos si ponemos empeño y esfuerzo en conseguirlo" apuntó.





Tras su intervención, ‘El Langui’ abrió el turno de palabra de los más de quinientos asistentes que pudieron plantearle todas sus preguntas y reflexiones en una charla coloquio en la que el público aseguró que las palabras del artistas habían sido “muy inspiradoras”.