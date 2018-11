Fuerteventura.- La Oliva se convierte en la capital de España del Pádel Surf del 6 al 9 de diciembre

El norte de Fuerteventura acoge por primera vez el Campeonato de España 2018 de Olas y Beach Race de SUP Surf, y la prueba más importante de la Copa de España de Race en el sexto Fuerteventura SUP Challenge





Inscripciones abiertas desde hoy en la web https://www. avaibooksports.com/ inscripcion/index.php?id=8031









La Oliva, a 26 de noviembre de 2018. El norte de Fuerteventura se sigue consolidando como destino de prestigio para la práctica del Stand Up Paddle Surf, como confirma la Federación Española de Surf al elegir al municipio de La Oliva para celebrar el Campeonato de España de SUP en las modalidades de Olas y Beach Race, del 6 al 9 de diciembre.





La máxima competición nacional se celebra por primera vez en la isla majorera, el jueves 6 y el viernes día 7, en los spots de Majanicho. Además, la Fuerteventura SUP Challenge cumple su sexta edición con la celebración, en la Bahía de Corralejo, de un nuevo stage de la modalidad de Race la Copa de España, contando con la máxima puntuación otorgada desde la federación dentro del circuito de larga distancia.





La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, valoró que "estamos muy contentos e ilusionados con esta competición, pues significa un reconocimiento a Fuerteventura, y muy especialmente al municipio de La Oliva, como paraíso de los deportes acuáticos". "Apoyamos a la organización en todo lo que necesiten, y animamos al público a disfrutar de un evento que será espectacular".





Junto a la Federación Española y la Federación Canaria de Surf, aparece como organizador del evento el club local, Onexe, responsable también de las Escuelas Municipales Deportivas de SUP Surf, una cantera que no para dar éxitos al deporte majorero, y que ya cuenta entre sus filas con riders internacionales como Iballa Ruano, proclamada hoy mismo subcampeona del mundo de SUP en Olas con la Selección Española .





Desde el Club Onexe valoran que "será un fin de semana memorable en que podremos disfrutar de los mejores riders de todas las modalidades de Stand Up Paddle, incluyendo a las dos mejores del mundo, Shakira Westdorp e Iballla Ruano para dar un clínic a nuestros niños, además de los campeones de Europa de Beach Saving, con Itziar Abascal, Carlos Alonso y David Buin", en este caso dentro de la modalidad de Paddle Board (de rodillas).





Inscripciones





Desde hoy lunes 26 de noviembre y durante ocho días más permanecen abiertas las inscripciones para todas las competiciones. Más información en el siguiente enlace:

https://www.avaibooksports. com/inscripcion/index.php?id= 8031





Programa

La competición se desarrollará con el siguiente programa:

Majanicho :

Jueves 6 y viernes 7 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP OLAS

Sábado 8 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA BEACH RACE

Lifesaving masculino/femenino





Bahía de Corralejo :