En Fuerteventura pleno de La Oliva aprueba una partida para garantizar el servicio de La Policía Local en lo que resta de 2018

Se aprobaron también dos mociones sobre vivienda protegida en la línea de dotar suelo municipal al respecto, y solicitando al Cabildo la declaración de los Soles de Tejate como Bien de Interés Cultural, al tiempo que no se apoyó una moción de rechazo a las maniobras militares





La Oliva, a 29 de noviembre de 2018.En Fuerteventura el pleno del Ayuntamiento de la Oliva, reunido hoy en sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, decidió aprobar una partida de 112.645,77 para garantizar la financiación de los turnos extra de los cuerpos de Policía Local y Bomberos.





El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, explicó que esta iniciativa tiene por objetivo que los efectivos de la Policía Local y Bomberos puedan finalizar el año recibiendo las retribuciones correspondientes por realizar horas extra. La línea del gobierno en este sentido, detalló, ha sido la de gratificar los servicios extra de los cuerpos municipales de Seguridad y Emergencias, en lugar de compensarlas con días libres, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio con los recursos actuales. También explicó que la cuantía presupuestada alcanza el máximo legal simplemente para asegurar el servicio, considerando que en lo que va de año todavía no se ha alcanzado ese gasto.





Todos los grupos coincidieron en señalar la importancia de mejorar los servicios de seguridad en el municipio, considerando que la plantilla de la Policía Local no se ha incrementado en los últimos once años, y que el municipio cuenta con una plantilla muy por debajo de los cocientes establecidos por población. En este sentido, según expuso Rodríguez, la prioridad del ayuntamiento en los presupuestos de 2019, ante la posibilidad de ampliar plantilla, ha sido habilitar la contratación de técnicos cuya figura no existe a día de hoy en la institución.





Estando el Grupo de Gobierno hoy en minoría, bajo la presidencia de Oliver González, la propuesta salió adelante con los votos a favor de los grupos CC, NC y PPM, al apoyo desde la oposición del concejal no adscrito Pedro Amador, las abstenciones de Votemos y PP, y el voto en contra del PSOE.





En el punto tercero, a propuesta del grupo Votemos, se debatió una moción dirigida a instar al Cabildo de Fuerteventura a incoar expediente para catalogar como Bien de Interés Cultural el espacio conocido como los Soles de Tejate. Este punto contó, como singularidad, con la intervención ante el pleno de una experta en la materia. La doctora y arqueóloga Antonia Perera realizó una explicación sobre la contextualización, interpretación y significación de este espacio.





La moción salió adelante con los votos favorables de Votemos, PSOE y el concejal no adscrito Pedro Amador, y con las abstenciones de PPM, CC, NC y PP. Estos grupos, aun apoyando el fondo de la propuesta de proteger y conservar los bienes patrimoniales del municipio, pidieron dejar la moción sobre la mesa, a la espera de que el Cabildo de Fuerteventura pueda culminar un estudio realizado a solicitud del Ayuntamiento de La Oliva, informaron, y cuyos resultados permitirán clarificar el valor de los Soles de Tejate, según adelantó la concejala del área de Patrimonio, Guacimara González.





En el punto quinto, se aprobó por unanimidad una moción del grupo socialista en la línea de dar trámite a mociones ya aprobadas en pleno, proponiendo en esta ocasión impulsar reservas de suelo para vivienda protegida, instar al Gobierno de Canarias a volver a promover vivienda pública en el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, e iniciar los trámites administrativos para poner a disposición de la Consejería de Vivienda una parcela del Plan SAU10 de titularidad municipal con uso para vivienda protegida.





Desde el grupo de Gobierno, explicó la concejala de Urbanismo, Omaira Saavedra, el Ayuntamiento de La Oliva ya se ha dirigido por escrito al Gobierno de Canarias, informando sobre la disponibilidad actual de suelo municipal de índole social, y solicitando la colaboración del ejecutivo regional para iniciar los trámites necesarios para la puesta a disposición de la mencionada parcela.





En el punto cuarto, a propuesta de CC, el pleno debatió apoyar una moción de rechazo a las Maniobras Militares, registrada en La Oliva tras su aprobación en el pleno de Puerto del Rosario, con el acuerdo de dirigirse al Ministerio de Defensa manifestando la oposición de ejercicios militares, por las molestias y problemas que generan entre los vecinos y turistas, además de la incidencia que están teniendo en el entorno ambiental. La moción fue rechazada por los grupos PP, PSOE y el concejal no adscrito Pedro Amador, las abstenciones de Votemos y NC, y el único voto a favor de CC.