En Fuerteventura expertos en derecho animal coinciden en la necesidad de aplicar la normativa de forma eficaz

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha inaugurado hoy las Jornadas de Derecho y Cultura animal organizadas por Oasis Park Fuerteventura dentro de la campaña ¿Quién hablará por mi?.



Clavijo ha señalado que el objetivo de su Gobierno es acabar la legislatura con una ley de protección animal en Canarias, que será muy participativa y pionera a nivel español. Ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la defensa animal, y ha subrayado la importancia de campañas ¿Quién hablará por ti? contra el maltrato y el abandono animal.



Para Marcial Morales con jornadas como las de hoy, en las que el Cabildo que preside colabora activamente, con tantos expertos como los que han acudido a Fuerteventura y en un asunto tan trascendente como éste, "ojalá podamos dar la vuelta a la página y pasemos a ser una sociedad unida, juntos los poderes públicos y las protectoras, para dar un ejemplo a la sociedad del que sentirnos orgullosos”.



Derecho animal de la mano de expertos

Durante todo el fin de semana, más de una veintena de expertos, de distintos ámbitos, analizarán aspectos relevantes sobre la protección jurídica de los animales y el medio ambiente, así como sobre la gestión de las protectoras.



Estas formaciones pioneras en las islas, están dirigidas a responsables de las Administraciones Públicas, Fuerzas de Seguridad, técnicos de salud pública, veterinarios, abogados, gestores de protectoras, asociaciones, y todos aquellos responsables del bienestar y la defensa animal, profesionales del sector y que tengan empatía con la naturaleza.



La jornadas de hoy se han iniciado con una mesa de debate en la que han participado tanto juristas, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y responsables de protección animal, que han subrayado la necesidad de concienciar a la sociedad en materia de bienestar animal a través de la aplicación efectiva a la ley y los protocolos anti maltrato.



Moderada por María Isabel Quintero Berdugo, jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha tenido entre sus ponentes a Fernando Germán, Fiscal de Medio Ambiente de Málaga; Gustavo Sánchez, Comandante de la Guardia Civil de Fuerteventura; Alberto Olivares, Inspector de la Policía Nacional, Miguel Ángel Rodríguez, Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Antonio Ferrer, responsable de URMA, Maria Jesús Campos Barciela, Magistrada del Juzgado nº 1 de Palma de Mallorca, Germán García, Capitán de la Guardia Civil en el SEPRONA y Soraya Cabrera, Directora Veterinaria de Oasis Park .



La magistrada Campos Barciela, primera jueza que impuso una pena condenatoria en maltrato animal, y el Fiscal Gérman, han coincidido en señalar que muchos de los casos de maltrato pueden resolverse en vía administrativa con una solución de éxito. Ambos juristas consideran que deben ser los casos más graves, los delitos recogidos en el 137 del Código Penal, en los que existe un maltrato cruel y determinado por un perito veterinario, los que deben gestionarse por la vía penal y culminar con penas de prisión.



Algunos de los ponentes han considerado que las penas deben tener también una función de prevención y de concienciación, y que es importante asegurar que los maltratadores no puedan volver a tener animales de por vida. “Los casos con los que nos encontramos tienen muchos perfiles. Hay un maltrato por falta de formación y educación, y hay maltratadores que son delincuentes. Lo que es importante es que las personas no están preparadas para tener animales no se les permita volver a tenerlos” ha asegurado Soraya Cabrera, “no debe fijarse un plazo para que puedan tenerlos de nuevo, sino que no vuelvan a tenerlos nunca”.



Formación de los agentes implicados

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez Sosa, ha destacado la necesidad de colaboración “entre todos los implicados, administraciones, abogados, protectoras, etc…para buscar las soluciones al maltrato. Instaurar una cultura y unas buenas prácticas es trabajo de todos, la lucha contra el maltrato debe girar además de en una correcta aplicación de la normativa, en la concienciación y en la educación”



Las leyes de protección animal son, en su mayoría, competencia municipal, por lo que, en la lucha contra los delitos de maltrato y abandono, es fundamental una actuación eficaz de control y concienciación de las administraciones locales, y la permanente formación de los agentes de seguridad encargados de hacer cumplir la normativa.



“Hace falta una especialización de los implicados en las intervenciones con animales que hasta ahora no ha existido o ha registrado carencias”, ha señalado la directora de Educación y Marketing de Oasis Park, Guacimara Cabrera. “Se necesitan que las corporaciones locales formen a sus agentes y funcionarios en las iniciativas que que deben llevar a cabo para la correcta protección animal y poder llegar a la raíz de este problema”.



En la misma línea, Juan Antonio Ferrer, de URMA, ha asegurado que estas jornadas son muy positivas, ya que promueven la sensibilidad en la defensa animal que los propios ciudadanos nos están exigiendo a los responsables de su protección. Ferrer ha señalado que las corporaciones municipales deben tener protocolos claros con los que la Policía pueda trabajar de manera eficaz.



Protección animal en todos los niveles

Las ponencias y mesas redondas continuarán, a lo largo de hoy viernes, con el análisis de temas tan relevantes como la nueva reforma del Código Penal, los protocolos de actuación e intervención en los casos de maltrato, la investigación de redes criminales o la importancia de los informes técnicos periciales en los casos de delitos contra los animales.



El sábado 10 de noviembre, se llevará a cabo talleres y conferencias formativas sobre aspectos como la importancia de la esterilización y gestión de las colonias de gatos, el servicio público de recogida de animales abandonados o las alternativas éticas al abandono. Estas ponencias también se analizará la importancia de la concienciación a través de los medios de comunicacion de la mano de periodistas y especialistas en marketing digital.