En Fuerteventura El PP exige al Gobierno de España que afronte los costes añadidos de los viajes del IMSERSO

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, exigió al Gobierno de España que sea “sensible y afronte los desplazamientos y el gasto añadido de los viajes del IMSERSO para los mayores de las islas no capitalinas”, que actualmente solo se bonifican exclusivamente desde Gran Canaria y Tenerife.



Así se pronunció durante una rueda de prensa ofrecida en Fuerteventura, y después de que el Partido Popular presentara una iniciativa en el Senado para garantizar que los mayores de las islas no capitalinas estén en “igualdad de condiciones” con los viajes del IMSERSO que los residentes en las islas capitalinas.





En el mismo sentido, se pronunciaron los senadores populares de Fuerteventura y Lanzarote, Esther Hernández y Joel Delgado, respectivamente, que acompañaron en la rueda de prensa al presidente del PP de Canarias, Asier Antona, y al presidente del PP en Fuerteventura, Fernando Enseñat.



Esther Hernández, por su parte, insistió que los mayores que viven en las islas no capitalinas tienen dificultades para poder beneficiarse de los viajes del IMSERSO, porque tienen que “pagarse el desplazamiento y, en muchas ocasiones, el hotel” para estar en Gran Canaria o Tenerife. Asimismo, Joel Delgado puso en valor la iniciativa presentada por el PP en el Senado, para que los mayores puedan disfrutar del “descanso merecido” con estos programas, que en el caso de su isla, podría beneficiar “12.000 conejeros”.



Por otra parte, y en materia sanitaria, Asier Antona recordó que el Partido Popular ha presentado enmiendas en los Presupuestos Autonómicos de 2019, para mejorar “la situación deficitaria” de la sanidad en Canarias, y criticó la “insensibilidad” del Gobierno de Canarias con la situación de “abandono” que sufren los servicios sanitarios de Fuerteventura.



“No es razonable que hayamos presupuestado 2,5 millones de euros en este año 2018 para el Hospital de Fuerteventura y que todavía no se haya movido ni un bloque”, manifestó Antona, quien también mostró su preocupación con la falta de ejecución de las obras de los centros de salud de Gran Tarajal, Corralejo y El Castillo.



“Le pedimos a las instituciones responsables de la puesta en marcha de las obras que los recursos no vuelvan a quedarse en la gaveta del Ejecutivo autonómico, por no haber podido gastarse el dinero presupuestado”, subrayó Antona, quien añadió que “los majoreros tienen todo el derecho a seguir reclamando una sanidad justa después de tantos años de gestión de Coalición Canaria”.



En el sentido de los incumplimientos del Gobierno canario con Fuerteventura, el presidente de los populares censuró también la “incompetente gestión” en materia de carreteras. “De nada sirve que tengamos dinero y que tengamos firmado el convenio de carreteras, si no se expropian los terrenos, no se hacen los informes de impacto medioambiental y no hay proyectos para ejecutar las obras”, afirmó.



En la misma línea, el presidente del PP de Fuerteventura, Fernando Enseñat, calificó de “gandul” al Gobierno de Canarias por no ejecutar e invertir los recursos que tiene. “Hemos perdido en el 2017 seis millones de euros y en 2018, dos millones y medio de euros, para las obras del Hospital de Fuerteventura. Llevamos dos años con las obras paradas y, mientras que eso ocurre, los majoreros sufrimos las colas y las listas de espera de la sanidad en Fuerteventura”, subrayó.



Plazas vacantes de la Guardia Civil



La senadora del PP por Fuerteventura, Esther Hernández, celebró la aprobación de la iniciativa que presentaron en el Senado, para cubrir las “más de 30 plazas vacantes de la Guardia Civil en Fuerteventura, agentes que están adscritos o en comisión de servicio en otros lugares”.