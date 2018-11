En Fuerteventura El Langui’ imparte este viernes en Esquinzo la conferencia “A mí no me digas que no se puede”

“A mí no me digas que no se puede”. Bajo este título, el polifacético artista Juan Manuel Montilla, más conocido como ‘El Langui’, ofrecerá una conferencia el viernes 23 de Noviembre a las 11:00 horas en el Hotel Fuerteventura Princess, en Esquinzo.

Organizada por la Concejalía del Hotel Escuela de Pájara, esta conferencia se enmarca dentro de las Jornadas de Hostelería y Turismo que comenzaron esta legislatura para promover la calidad dentro del sector turístico.





Como explicó la Concejala del Área, Lucía Darriba, “el objetivo de esta conferencia es dar continuidad a las jornadas que tuvieron lugar en marzo sobre decoración de buffets y elaboración artesanal de cerveza, para culminar el año con esta charla sobre motivación y superación”. Darriba recordó que “‘El Langui’ es todo un referente a nivel nacional y ha conseguido cualquier meta que se ha propuesto”. De hecho, el título de la conferencia coincide con la Fundación sin ánimo de lucro que el artista creó para luchar contra hábitos como el absentismo y potenciar la convivencia, el respeto y la ciudadanía.





El acceso a la conferencia es gratuito, “porque queremos que sea una experiencia que alcance al mayor número de personas posibles”, señaló la Concejala, quien aseguró que “se trata de una iniciativa destinada a todo el sector, desde aquellos profesionales que llevan varios años dedicados al turismo y necesitan esa inyección de motivación, como a todos esos jóvenes que están formándose aún”.