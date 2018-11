En Fuerteventura 140 adolescentes del IES Jandía se benefician del Taller "Desmitificando el amor Romántico", impartido a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

De esta particular manera y enfocándonos en nuestros menores será como el Ayuntamiento de Pájara conmemorará el día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, ya que no hay mejor manera de prevenir futuras relaciones violentas si desde la infancia no educamos en la idea del respeto al prójimo. Así mismo Fares Sosa, anima a que acudan a dicho acto con sus hijos/as y participen con una actividad en familia, aprovechando del buen tiempo que tenemos en el municipio para hacer actividades al aire libre.