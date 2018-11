El PSOE denuncia el retraso premeditado y con fines electoralistas en las obras de ampliación del Hospital de Fuerteventura

· Los socialistas propondrán una enmienda a los presupuestos con el fin de garantizar la puesta en marcha de la Unidad de Hemodinámica durante el próximo año









Canarias, 19 de noviembre de 2018. El diputado del Partido Socialista (PSOE) por la isla de Fuerteventura, Iñaki Álvaro Lavandera, denuncia “la decisión premeditada y realizada a escondidas por el Gobierno de Clavijo para dilatar la obra del Hospital General de Fuerteventura, así como restar, una vez más, recursos de inversión a la isla”.





Álvaro Lavandera se congratula de lo que parece que será la reactivación de los trabajos en el centro hospitalario majorero después de casi dos años de paralización, pero considera que el Gobierno de minoría de Coalición Canaria (CC) ha dilatado todo lo que ha podido el inicio de las obras para hacerlas coincidir con la precampaña electoral y lavar su imagen en la isla.





“Ahora vienen a anunciar a bombo y platillo que las obras comenzarán en diciembre de este año, pero lo cierto es que la anterior fase terminó hace dos años y durante todo este tiempo no han hecho absolutamente nada por reactivarlas y conseguir que la isla de Fuerteventura tenga el hospital que se merece”, asevera el diputado socialista. Recuerda que desde el año 2016, el Gobierno que preside Fernando Clavijo no solo no ha cumplido con sus compromisos con Fuerteventura sino que, incluso, ha tratado de engañar a la ciudadanía haciendo ver cómo que se consignaban unos recursos para acabar el hospital para retirarlos pocos meses después.





“CC y el Partido Popular (PP) hicieron caso omiso a nuestra propuesta de aumentar en cuatro millones de euros los fondos destinados a las obras del hospital durante este año y aprobaron una enmienda que únicamente elevaba los recursos previstos en un millón de euros pero, por si fuera poco, en el mes de mayo, el Gobierno en minoría de CC tramitó un expediente para dar de baja 1,4 millones de euros. Esto confirma una falta total de compromiso de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el total desprecio a lo aprobado en el Parlamento”, dice Lavandera.





El parlamentario majorero recuerda que los socialistas llevan meses, incluso años, denunciando el escaso interés del Gobierno de CC y la complicidad del PP por terminar el hospital de la isla, que ya cumple 15 años en obras.





El PSOE ya denunció que la Consejería de Sanidad dejó sin ejecutar cerca de la mitad del presupuesto para inversiones (un 48%) en infraestructuras sanitarias del Servicio Canario de la Salud, algo que Iñaki Álvaro Lavandera considera “un insulto para una isla como Fuerteventura, la única isla del Archipiélago que aún no cuenta con un hospital completamente terminado y que lleva años a la cola de las prioridades del Gobierno”.









Hemodinámica





Por último, Iñaki Álvaro Lavandera también ha anunciado que el PSOE propondrá una enmienda para la creación de una unidad de hemodinámica en el Hospital de Fuerteventura y que esta pueda ser una realidad en 2019.





“El presupuesto que tiene previsto aprobar CC no es suficiente para poner en marcha esta infraestructura tan necesaria el año que viene, así que lucharemos porque se dote adecuadamente en los próximos presupuestos y que se instale y empiece a funcionar cuanto antes”, avanza el diputado majorero.