El PP rechaza los presupuestos de La Oliva 2019 "sin planificación, en los que once concejales liberados han ejecutado el 2% de las obras previstas"

Los concejales populares entienden que La Oliva ha "dado un paso atrás con este gobierno. Apenas han ejecutado el 68% del presupuesto del año 2018 y, para el 2019, nada cambiará porque no existe planificación", lamenta Gutiérrez que subrayó "lo principal en una administración local es saber hacia dónde camina. En el actual presupuesto hay 4 millones de euros para obras pero no está nominado, es decir, no sabe a qué se destinará. Eso es garantía de fracaso si no se cambia de gobierno en mayo".