El grupo mixto de Puerto del Rosario solicita un nuevo pleno extraordinario sobre la piscina municipal

Por su parte, Ramón (Moncho) Paniagua, también integrante del grupo mixto por Nueva Canarias – IF asegura que no se cumplen los plazos que en su momento se anunciaron, y lo que es más grave, no se reúne al pleno para dar explicaciones de los retrasos. “Hemos demandado visitar las obras que se ejecutan y aún se espera por una respuesta, creemos que todos estos hechos son lo suficientemente graves y, de suma importancia para poner en conocimiento de la ciudadanía los flagrantes incumplimientos, ante estos hechos exigiremos las responsabilidades que procedan”.