Coalición Canaria en Fuerteventura defiende la legalidad de todo el procedimiento que se ha venido siguiendo en el CAAF

Coalición Canaria en Fuerteventura defiende la legalidad de todo el procedimiento que se ha venido siguiendo en el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) para atender las necesidades de abastecimiento, averías y picos de demanda, ante las informaciones que vienen publicándose en los medios de comunicación.





El único objetivo ha sido atender las necesidades de consumo de la población de Fuerteventura, y para ello siempre se ha recurrido al procedimiento más ágil que las circunstancias permitían.





Entendemos que estas informaciones proceden de un documento interno de la Fiscalía que se filtra de manera interesada. No sabemos muy bien el objetivo, pero a nadie se le esconde que estamos en precampaña electoral y este tipo de comportamientos suelen reproducirse en estas fechas.





Los compañeros de CC señalados en este escrito, Mario Cabrera, Marcial Morales, Manuel Miranda y Andrés Díaz, no tienen aún comunicación oficial al respecto. Se han tenido que enterar por la prensa.





Si lo que dice la prensa es tal cual, se trata de una querella que básicamente se centra en la compra de agua, el encargo de transporte de agua en cubas y el alquiler de maquinaria de obra en el Consorcio. Todo para responder a necesidades del servicio, averías, roturas, picos de demanda de agua, etc. El fiscal considera que el procedimiento administrativo seguido no fue el correcto. No hay denuncias de otro tipo.





Recordemos que se trata de una época en la que el CAAF se vio afectado por la carencia de personal fruto de la crisis económica y de los impedimentos que se pusieron a la política de nuevas contrataciones de personal a nivel de Estado. Y cuando había roturas, averías o picos de consumo, se tenía que responder con rapidez para evitar el desabastecimiento de agua a la población.





Todos los compañeros señalados por el Fiscal han obrado con absoluta legalidad. Las compras de agua y encargos de arreglos de averías que se hicieron estaban perfectamente justificadas. Y eso van a explicar cuando se les permita comparecer y cuando puedan conocer, de una vez, el contenido íntegro de la querella filtrada a los medios de comunicación.