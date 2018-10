Nueva Canarias indica que Cabildo Fuerteventura cuenta con más de 138 millones de euros depositados en los bancos

Alejandro Jorge apuesta por buscar fórmulas que permitan utilizar parte de ese dinero en inversiones financieramente sostenibles “desde Nueva Canarias y con el apoyo de AMF estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que parte de ese dinero no se quede ocioso en las cuentas bancarias del Cabildo, hay margen para gestionar ese dinero, pero hay que actuar y no dejar pasar el tiempo. Fuerteventura necesita de un Cabildo que dé respuestas a los problemas de la población, que apueste por el desarrollo de esta tierra, en definitiva queactúe. Nosotros podríamos optar por la crítica merecida a este Gobierno pasivo de Coalición Canaria y PSOE, pero estamos seguros que no habría reacción por su parte, se ve que necesita ayuda, que está desorientado”.