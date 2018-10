Lola García advierte que el Estado incluye la etapa de 0 a 3 años dentro de ayudas sociales, no en Educación, y la asigna a los ayuntamientos

L ola García, diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, llamó la atención sobre la contradicción que supone que mientras en el Parlamento de Canarias se hable de extender la Educación Infantil de 0 a 3, “desde Madrid, Psoe y Podemos la convierten en una competencia de bienestar social, como una guardería más”.





Se refirió en concreto al acuerdo de Presupuestos del Estado para 2019 en el que ambos partidos recogen la Educación de 0 a 3 años en el apartado de “ayudas a las familias”, fuera de Educación.





Criticó además que tanto Psoe como Podemos hayan anunciado una financiación de 330 millones de euros para estos servicios. “Cuando lo que realmente hacen es permitir que los ayuntamientos con superávit puedan destinar hasta 300 millones de los recursos propios de cada ayuntamiento”, por lo que el Estado únicamente aportará 30 millones de euros del total, y sólo para los ayuntamientos que no tienen superávit.





Es decir, lo que le dicen a los ayuntamientos es que “si cumplo con el déficit y soy eficiente, consigo que el Estado me deje gastar mi propio dinero, aunque con limitaciones, porque es sólo para infraestructuras, no para personal. Si no cumplo, el Estado lo paga directamente y sin esas cortapisas, pero sólo hasta 30 millones para toda España”.





Advirtió Lola García que “si lo que de verdad quieren es la gratuidad, lo que tienen que hacer es declarar este este ciclo como Educación Obligatoria vía reforma de la LOMCE”, y dotarla de financiación dentro de las competencias de Educación. No “recurrir a parches que discriminan a los ayuntamientos cumplidores” y crean desequilibrios entre municipios “que cuentan ya con recursos y otros que aún están viendo cómo necesitan hasta más aulas y centros nuevos para las etapas de la Educación que actualmente sí tienen la consideración de obligatoria”, concluyó Lola García.