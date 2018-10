Las guarderías municipales de Pájara podrían quedar sin ayudas del Gobierno de Canarias afirma oposición municipal

En el transcurso de la sesión plenaria se acusó a la Oposición de crear alarma social, con la convocatoria de la misma, convertirlo más en un tema político que un problema real, sin que existieran conflictos con el personal, salvo supuestamente en un caso de una trabajadora que, si se le mandaba alguna tarea que no le gustara solicitaba la baja laboral. Unas acusaciones muy graves porque de ser así, habría que tomar medidas ante este hecho y de no existir certeza, no se puede acusar a nadie sin pruebas como hizo en este caso la responsable del área.