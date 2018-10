Fuerteventura : Rocking Johnny y Paul Orta representan el auténtico blues americano en el Festival Internacional de Corralejo

S" Roots Blues (Mali) traerá el blues africano, y la escena europea viene de la mano de Quique Gomez & His Vipers y Aurora & The Betrayers. Completan el cartel las bandas canarias The Olrait Band (Gran Canaria) y Jimi Taylor Band (Fuerteventura)





La Oliva, a 19 de octubre de 2018. Cuenta atrás para el XI Festival Internacional de Blues de Corralejo, que en una semana llenará de música y sentimiento la Plaza Patricio Calero de Corralejo. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva ha definido ya los horarios y los grupos de un cartel que apuesta por el mestizaje, con siete bandas representando a las escenas norteamericana, europea, africana y canaria, que actuarán el viernes 26 y sábado 27 de octubre a partir de las 21:00 horas.





El viernes día 26 están programadas las actuaciones de The Olrait Band (Gran Canaria), Rockin Johnny (Chicago, EEUU), y Aurora & The Betrayers (Madrid, España), y el sábado 27, subirán al escenario la Jimi Taylor Band (Fuerteventura), S" Roots Blues (Mali), Quique Gomez & His Vipers (España) y Paul Orta & The Blues Reunion Band (Texas, EEUU).





El más auténtico blues norteamericano está representado en este Festival Internacional de Blues por dos músicos legendarios, uno de los grandes guitarristas y cantantes del blues de Chicago, como es Rockin Johnny, y el maestro de la armónica originario de Texas Paul Orta, que llega a Fuerteventura con la Blues Reunion Band.





Paul Orta está considerado como uno de los más grandes armonicistas vivos dentro del panorama del blues. Representa a esa generación de músicos norteamericanos que se formaron con los grandes del género, en su caso compartiendo escenario con figuras de la talla de Jimmy Rogers, Pinetop Perkins, Eddie Taylor, Luther Allison o Hubert Sumlin, entre otras grandes leyendas, y con su mítica banda, The Kingpins, recorrió Estados Unidos y escenarios de todo el mundo compartiendo cartel con B.B. King, John Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan, Van Morrison, The Fabulous Thunderbirds, Junior Walker, James Cotton…





Nacido en Port Arthur, Texas, influenciado por Louis Amstrong, trompetista desde los 7 años y reconvertido a la armónica a 16 años hasta convertirse en profesional, Paul Orta promete una actuación de blues genuino en Corralejo.





En cuanto a Rockin' Johnny, se trata de la banda de Johnny Burgin, uno de los guitarristas y cantantes de Blues de Chicago con mayor reconocimiento en la actualidad. Desde sus orígenes con Tail Dragger en los 90, Johnny se ha convertido en una superfigura del Blues en EEUU y en Europa.

Formado en los conceptos básicos de cómo tocar blues junto a una figura como Jimmie Lee Robinson, actuó con la flor y nata de los bluesmen de Chicago. The Rockin' Johnny Band fue una de las bandas más activas y con más prestigio en el Chicago de los años 90. Abandonó el circuito durante casi una década, y en 2009 regresó para seguir explotando su talento. Con siete álbumes en su haber, y grabaciones con Jimmy Burns, Golden Big Wheeler, Little Arthur Duncan, Eddie Taylor Jr., Shirley Johnson y los citados Jimmie Lee y Tail Dragger, llega a Fuerteventura Rockin' Johnny y su refinado blues, que mantiene viva la tradición de Chicago. Un show de blues imprescindible a cargo de uno de sus máximos exponentes.





Un Festival mestizo y referente en Fuerteventura





El XI Festival Internacional incorpora también a representantes del blues africano, europeo, español y canario, con S" Roots Blues (Mali), uno de los máximos exponentes de la escena del blues europea como Quique Gómez junto la banda His Vispers; los musicalmente camaleónicos Aurora & The Betrayers; los grancanarios Olrait Band, y Jimi Taylor Band como banda de Fuerteventura.

Este festival se ha consolidado a lo largo de los años como un evento singular dentro del panorama cultural de Fuerteventura, un festival que trasciende fronteras, y todo un reclamo promocional y turístico para el municipio de La Oliva.

Gastro Blues

Una de las grandes novedades de este undécimo Festival Internacional de Blues será la incorporación de una mini feria en la Plaza Patricio Calero, llamada Gastro Blues, con actuaciones y una muestra gastronómica a partir de las 12:00 horas del sábado 27 de octubre.





Esta iniciativa que promueve la Concejalía de Comercio, propone una muestra de la cocina y de productos majoreros, al mismo tiempo que actúan las bandas locales.





Este XI Festival Internacional de Blues sale adelante desde la organización de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva, y contando con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, desde el área de Cultura, y el apoyo de otras entidades como Padilla Supermercados, Obras Públicas Canarias, o Piñata.