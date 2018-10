Fuerteventura : NC – AMF propone una partida económica para desarrollar estudios de investigación becados por el Cabildo

Alejandro Jorge cree que de no existir presupuesto para desarrollar estos estudios el Cabildo estaría desaprovechando una gran oportunidad, “son grandes trabajos, por eso son becados, pero es importante que no quede ahí, en un estudio, sino que se pongan en práctica las conclusiones y recomendaciones que se establecen en cada uno. Por ejemplo, en lo que respecta al macizo de Jandía, quedó claro en el estudio que no se está haciendo lo suficiente para recuperar la flora de esta zona. Lo lógico y normal es que el Cabildo, que es la institución que beca, ponga en marcha un plan de acciones para revertir esta situación”.