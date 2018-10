Fuerteventura : La Plaza de San Miguel, en Tuineje, vuelve a lucir sus cañones después de medio siglo sin ellos

En Fuerteventura la acción coordinada del Ayuntamiento de Tuineje y de la Asociación Cultural Más Ruines Que Caín permite recuperar la imagen de hace 55 de la Plaza años, gracias a dos réplicas exactas a los cañones de Betancuria





Decenas de vecinos se acercaron el pasado sábado hasta la Plaza de San Miguel, en el pueblo de Tuineje, para asistir a la colocación de la réplica de los dos cañones como los que custodiaban la plaza hace más de medio siglo. Junto a los vecinos, en el acto estuvieron presentes el Alcalde de Tuineje, Sergio Lloret; la primera teniente de alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Rita Díaz; el presidente de la Asociación Cultural Más Ruines Que Caín, Juan José Cabrera; y, en representación del Cabildo de Fuerteventura, la Consejera de Bienestar Social y Juventud, Rosa Delia Rodríguez, entre otras autoridades y miembros de la Corporación local.













El Alcalde, Sergio Lloret, agradeció “el empuje que siempre ha tenido este pueblo y sus diferentes asociaciones para que asuntos como estos que nos traen hoy aquí salga adelante”. Señaló que, “con la colocación de los cañones en la Plaza de San Miguel, se hace realidad una demanda de los vecinos; pero tenemos en marcha otras muchas acciones en las que estamos trabajando gracias al empuje que nos dan los vecinos y las asociaciones”. En ese sentido se refirió a la Casa de la Simona, donde en breve arrancarán los trabajos coordinados con el Cabildo de Fuerteventura para convertirla en un centro museístico, el acondicionamiento de la travesía de Tuineje o las actuaciones para la mejora de la Plaza de San Miguel y su entorno.





Por su parte, la primera teniente de alcalde y Concejala de Participación Ciudadana, Rita Díaz, recordó que “prácticamente todos los que estamos aquí recordamos la presencia de los cañones. Son patrimonio de este pueblo; Tuineje tiene que recuperar esa historia y ese patrimonio, lo tenemos que rescatar y cuidar porque es la historia de todo un pueblo y de la gente que aquí vive”.





En la misma línea se mostró la Consejera de Bienestar Social y Juventud, Rosa Delia Rodríguez, quien apuntó que “este municipio es grande en su cultura, en su patrimonio y en su historia, coma grande es también este pueblo y su gente”.





El presidente de la Asociación Cultural Más Ruines Que Caín, Juan José Cabrera, explicó el camino recorrido hasta llegar a los cañones que custodian desde ahora la Plaza de San Miguel. “Hace 55 años, los militares se llevaron los cañones; no sé si son los que se colocaron después en Betancuria o están en otro lugar”, apuntó. Pero, con el ánimo de recuperar esa antigua imagen, la Asociación se dirigió a la Corporación Local buscando apoyo para realizar las réplicas de ambos cañones, “ya que meterse en litigio con Betancuria no serviría de nada, ya que no existe ningún documento de propiedad que asocie esos cañones al pueblo de Tuineje”, explicó Cabrera.





Tras obtener los correspondientes permisos de Patrimonio Histórico, se procedió a desarmar uno de los dos cañones localizados en Betancuria, para proceder posteriormente a la creación de los moldes que darían forma a las réplicas exactas. Los cañones que engalanan la Plaza de Tuineje están realizados en bronce y han sido colocados sobre una base de basalto a cada lado de la escalinata principal.