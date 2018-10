Fuerteventura : En defensa de los trabajadores del CAAF por Mario Cabrera

Cuarto. En Coalición Canaria estamos acostumbrados a ser el objeto de insultos y mentiras permanentes por parte de Podemos. No solemos responder, porque en esta tierra acostumbramos a decir que cada uno se califica a sí mismo cuando insulta y miente. La diferencia, y por eso me he permitido llamar la atención de ustedes con este escrito, es que en este caso doña Milagrosa y Podemos Tenerife no sólo descalifican e insultan a políticos, sino que superan todos los límites al referirse a los trabajadores públicos que participan en los procesos de oposiciones, tanto integrantes de tribunales como opositores.