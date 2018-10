Fuerteventura : El Consultorio de La Oliva se queda con un único médico para 7.000 pacientes denuncia el PP

El Partido Popular de Fuerteventura denuncia que, en la actualidad, un sólo médico presta servicio en los consultorios de La Oliva y Lajares para 7.000 pacientes "porque las sustituciones de la Consejería de Sanidad o no se hacen o duran apenas unos días lo que provoca que haya turnos que no se cubren yotros que se quedan cubiertos con una única enfermera y los pacientes no puedan ser atendidos", denuncia el presidente de los populares Fernando Enseñat.