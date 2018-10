Esther Hernández ( PP ) solicita la declaración de obligación de servicio público la conexión marítima entre Fuerteventura y la Península

"Sin embargo, le trasladamos al anterior Ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, que eso no era suficiente y que trabajaríamos para solicitar la modificación del Real Decreto", explica Hernández. "Los majoreros y, en general, las islas no capitalinas pagamos la cesta de la compra más cara de Canarias y esta es una de las razones: la doble insularidad pasa factura a las miles de familias canarias que vivimos en las islas no capitalinas. Por eso es tan importante modificar el Real Decreto y garantizar esta conexión", asegura la senadora majorera.