El PP denuncia la paralización del Eje Norte Sur de Fuerteventura

El presidente del PP considera una "tomadura de pelo" que ahora el Gobierno de Canarias empiece el proceso de expropiación de los terrenos para ejecutar el tramo Caldereta- Puerto del Rosario que contaba con una inversión de 16.7 millones de euros en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2018. "Podemos asegurar ya que esta obra no saldrá a licitación este año y que no van a gastar el dinero que habían asignado para Fuerteventura. Como ya advirtió el Partido Popular, el Eje Norte Sur no tiene proyecto por la incapacidad y falta de gestión del Ejecutivo Insular y la pasividad del Cabildo de Fuerteventura", lamentó.