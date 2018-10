Domingo Pérez ( PP ) : "Pájara no avanza porque la maquinaria electoral del PSOE y CC sólo está centrada en mi persona y en las empresas de mi familia"

"Y mientras toda la maquinaria jurídica del Alcalde está centrada en una persecución política", añade, "el municipio está paralizado. En 2016, sólo recibió 200.000 euros de los Fondos de Desarrollo porque no pudo justificar ni una sólo obra hecha en el municipio en el FDCAN. La gente no tiene dónde vivir porque no hay casas. El ayuntamiento no ha cedido suelo para la construcción de viviendas sociales al Gobierno de Canarias. Nadie de CC y PSOE se preocupa de quien no puede pagar alquileres desorbitados", denuncia.