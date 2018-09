Psoe Fuerteventura opina sobre el Inicio Curso Escolar 2018-2019

Desde el Área de Educación de la Ejecutiva Insular del Psoe en Fuerteventura queremos comenzar este nuevo curso escolar mostrando nuestro apoyo a todas las personas vinculadas al ámbito educativo. Como colectivo implicado en el ámbito social queremos reivindicar una serie de mejoras imprescindibles para poder ofrecer una educación de calidad.De todos es conocido que nuestra Isla es de las pocas que no ha perdido población, sino todo lo contrario, el aumento poblacional ha sido una constante que por desgracia no se ha tenido en cuenta a la hora de planificar y sobre todo, construir infraestructuras adecuadas a esta situación. Es llamativo que nuestros centros educativos se sigan parcheando (esto es, aumentando un aula un año y otra al año siguiente) privando a nuestro alumnado de espacio libre y disponible para otras actividades complementarias. Asistimos a la masificación de centros, con aulas de 30 y en casos de bachillerato, hasta 40 alumnos/as, donde se sigue aumentando el número de grupos porque no hay otro sitio donde ubicar el alumnado. La realidad es que a nivel insular se necesita hacer un balance y reestructuración de la distribución de grupos de secundaria y bachillerato siendo necesaria la construcción de un nuevo centro de Educación Secundaria, por ejemplo en municipios como el de Puerto del Rosario.Además es insólito que, con la necesidad de nuevas aulas que existe, nos encontremos con varias aulas terminadas desde el curso pasado y no se hayan podido utilizar por nuestro alumnado porque la obra no se ha recepcionado (repito obra terminada desde el curso pasado). De hecho, mañana comienzan las clases en Educación Secundaria y estas aulas siguen sin poder ser utilizadas en el IES San Diego de Alcalá en Puerto del Rosario. Es una clara falta de gestión por parte de la Consejería de Educación, por no decir falta de respeto de nuestros responsables públicos en esta materia, hacia todo el colectivo educativo que se ve seriamente perjudicado por esta situación. Desde el Partido Socialista queremos solicitar una mejor gestión por parte de la Consejería de Educación, donde es importante que, por parte de algunos responsables públicos que dan excesiva importancia a asistir a los actos y hacerse fotos, se dediquen mucho más a gestionar y agilizar este tipo de situaciones, resultado de una pésima gestión, que perjudican a nuestro alumnado y profesorado en su día a día. En Puerto del Rosario, a 11 de septiembre de 2018 Fdo.: Mª Jesús de la Cruz Monserrat