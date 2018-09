PP Fuerteventura : Costas baraja realizar un nuevo proyecto para la Playa del Castillo que permita "acabar la obra con garantías"

"Esey no otro ha sido siempre miobjetivo. No encontrarán una foto mía en la Playa del Castillo porque el único compromiso que he adquirido desde que soy presidente del PP ha sido y es luchar porque esta obra acabara y se acabara bien, siendo leal con mis concejales, con el municipio de Antigua y con la isla de Fuerteventura y el sector turístico de Caleta de Fuste del que dependen miles de familias", defiende Enseñat, "si he ido una y otra vez a Costas y he cerrado reuniones con la Delegación del Gobierno en Canarias ha sido precisamente para defender una mejor ejecución del proyecto. Y, una vez más, se demuestra que la unión hace la fuerza y que, para resolver problemas como este, siempre fue mejor apartar los colores políticos y trabajar todos juntos, aunque algunos les guste más la foto y el teatro de mandar piedras que coger un avión, ir a Madrid y ponerse a trabajar en los despachos".