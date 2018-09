PP consigue que Cabildo Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario se sienten a solucionar el problema en la recogida selectiva de basuras: "Es una exigencia ciudadana"

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha conveniado con el Cabildo de Fuerteventura la recogida selectiva de residuos (cartón, vidrio y plástico). Un servicio que el Cabildo de Fuerteventura ha adjudicado a diferentes UTES que, desde hace meses, no prestan un servicio de calidad en el municipio. "Durante días, el cartón, el plástico y el vidrio se amontonan fuera de los contenedores provocando malos olores, la aparición de ratas, así como la suciedad de aceras tanto en los pueblos como en los diferentes barrios de la capital. Los contenedores de plásticos y vidrios no se limpian desde hace meses y no sólo presentan una imagen lamentable sino que es foco de infecciones o malos olores", denunció la portavoz.