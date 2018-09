Mario Cabrera señala la necesidad de asegurar ya la firma del convenio estatal con la inversión de 43’9 millones de euros en obras hidráulicas para Fuerteventura

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, Mario Cabrera, mostró hoy su preocupación por la incertidumbre que viene rodeando a la concreción de la firma de los acuerdos de Canarias con el Estado en materia de infraestructura hidráulica, “y del que dependen por un lado 43’9 millones de euros para los próximos años, y por el otro 1’4 millones para el presente ejercicio”, indicó.



Mario Cabrera planteó hoy al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, la importancia de estas inversiones. “Llevamos meses viendo cómo desde el Ministerio, antes con el PP y ahora con el PSOE, se van posponiendo las fechas anunciadas, y nos preocupa que si se dilatan más incluso pueda ponerse en peligro hasta la asignación del presente año”, indicó el diputado majorero.



El consejero Narvay Quintero explicó que actualmente en obras de gestión propias del Gobierno de Canarias se están invirtiendo 7.767.000 euros en la Isla, que se distribuyen en proyectos que, o bien ya están en ejecución, o bien se encuentran en tramitación para su próximo comienzo.



Además, indicó que ya estaba garantizado un primer acuerdo de inversión con el Cabildo de Fuerteventura de 1.450.000 euros para infraestructura hidráulica y que se firmará en la Isla previsiblemente el 11 de octubre. Estos recursos son del Gobierno de Canarias y se asignarán directamente al Cabildo.



Y antes de final de año se pretende firmar con el Cabildo otra inversión también de 1.450.000 euros, pero en este caso destinada exclusivamente a depuración y reutilización.



Sin embargo, esta segunda financiación sí que depende de una de las firmas con el Estado. La última referencia es que se realizaría antes de finalizar el mes de septiembre actual, aunque aún el Ministerio no ha fijado día concreto.

Y a ello además hay que unir los 43’9 millones de euros de inversión en Fuerteventura de acuerdo con la planificación hidrográfica para los próximos años realizada en coordinación con el Consejo Insular de Aguas, dentro de un convenio Canarias-Estado. Igualmente debería estar firmado próximamente, pero sigue sin poder concretarse la fecha, porque el Ministerio no la ha fijado.



Estas partidas están incluidas además en los Presupuestos Generales del Estado para este año, dentro del Convenio para toda Canarias.



Cabe recordar que en la planificación pendiente de la firma del Convenio Canarias-Estado se incluyen acciones como la ampliación de la capacidad de depuración y regeneración de Corralejo, y nuevas infraestructuras en Villaverde y La Oliva.



También la red de depuración y regeneración de aguas en las cuencas de Tetir y Casillas del Ángel; y las mejoras de la depuradora de Antigua, Tiscamanita y Tuineje son algunas de esta once obras pendientes del convenio estatal.



Además de la ampliación de la capacidad de depuración y regeneración en La Lajita, La Pared y El Granillo; el nuevo depósito para reutilización en Morro Jable; la mejora de los emisarios de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable; y la ampliación y mejora de las estaciones desaladoras de Gran Tarajal, Puerto del Rosario y Corralejo.