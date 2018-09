Lola García: “más importante que las pizarras electrónicas y las tablets es contar con profesorado suficiente para reducir las ratios”

Lola García, diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, expuso hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias tres de las claves que a su juicio son determinantes a la hora de abordar la planificación educativa del curso escolar.



Se trata por un lado de “la atención a la realidad local”, porque advirtió que cuando hablamos de recursos “corremos el peligro de quedarnos en las grandes cifras y hay que descender al territorio. Los sures y las islas turísticas seguimos creciendo en población, son familias jóvenes, de múltiples procedencias culturales y que requieren de atención específica para sus hijos en el sistema educativo. Aquí no tenemos colegios privados, los centros concertados no existen o son muy pocos… por tanto tenemos una doble carencia”



También subrayó de manera muy importante que “es más necesaria que nunca la priorización de la enseñanza pública. Respetamos por supuesto la privada y la concertada, pero hay que ir cada vez reforzando más pública”.

Se refirió a la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, subrayando que “esa ha sido su línea de trabajo y por eso lo expongo porque también es responsabilidad también de todos. La igualdad de oportunidades reside en una educación pública de calidad. Luego, si hay quien quiere pagarse una privada o concertada, muy bien, pero siempre los recursos públicos y el esfuerzo público, hacia la educación pública”.

Insistió también en el apartado de Personal, donde calificó de “ejemplar” la labor de Soledad Monzón y su equipo en la Consejería. Igual que en materia de planificación, Innovación y dotación de infraestructuras.

Pero a modo de reflexión colectiva opinó que “más importante que las aulas, que el tipo de mesa, que las pizarras digitales y hasta que la wifi en el centro, es el profesorado y el personal de apoyo y el propio PAS. Si de verdad queremos hablar de educación de calidad, hay que ir a reducir las ratios por aula. Sí o sí”. Reconoció en este sentido que ya se ha avanzado mucho desde a Consejería, pero animó a reforzar esta línea.

600 millones en los bancos

La diputada majorera enumeró también el esfuerzo inversor que en materia educativa viene haciendo el Gobierno de Canarias durante la presente Legislatura, con progresivos aumentos de dotación desde los 16 millones de euros más en 2016, 42 millones más para 2017 y 104 millones más en 2018, sin valorar los créditos extraordinarios.

Apuntó además el compromiso del alcanzar en esta Legislatura el 4% del PIB en materia de dotación presupuestaria, para así seguir aumentando progresivamente hasta el 5% previsto en 2022.

Pero también reclamó que el Gobierno del Estado, “antes con el PP y ahora con el PSOE y a ratos Podemos, pongan en marcha una regulación adecuada del primer ciclo de Infantil. O que autoricen a Canarias a poder utilizar los casi 600 millones de euros de superávit, y no que nos sigan obligando a dejárselos a los bancos”.

Por eso consideró que “es el momento de luchar por ese 5% de financiación de la Educación a nivel estatal que hizo al PSOE romper la negociación del Pacto por la Educación. Como también es el momento de modificar la tan criticada LOMCE, y seguir el ejemplo de la Ley Canaria que salió del consenso y de una iniciativa popular”, resumió.