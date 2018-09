Fuerteventura : XX Carrera entre Faros Viento, salitre y sudor en la Punta de Jandía

Fuerteventura tiene un amplio calendario de pruebas populares (trail, millas, nocturnas, montaña,…) sobre todo durante el segundo semestre, carreras que en muchas ocasiones no llegan a celebrar la quinta edición y algunas ni la tercera, no es el caso de la Carrera Entre Faros que este año 2018 conmemoró la vigésima edición, veinte de una prueba que transcurre por los parajes del extremo más meridional de la Maxorata, lejos, por lo visto, para la mayoría de losde Fuerteventura, pero no más que La Palma, La Graciosa, El Hierro, Sudáfrica o ellugares donde nuestros corredores van dejando huella de su presencia así como de su calidad.