Elogio y defensa del bar del pueblo

Teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por el “” de Almagarinos y de otras poblaciones del desierto demográfico español, me dirijoa las autoridades municipales, autonómicas y nacionales para que protejan a esta “”, que está en vías de extinción: el “”. El papel tan importante jugado por esta institución social lo exige. Sólo así podrá seguir existiendo y prestando los importantes servicios que está proporcionando hoy. Para ello y como las obras son amores y no buenas razones, las administraciones públicas no sólo tendrían que exonerar al “” de todo tipo de impuestos, sino que además tendrían que subvencionarlo.