Cabildo Fuerteventura colabora en la celebración del III Encuentro de Pescadores y Mariantes de Morro Jable

E l Salón de Actos de la Estación de Guaguas de Morro Jable acoge este domingo, día 23 de septiembre, el III Encuentro de Pescadores y Mariantes, un evento organizado por el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura (GAC), que cuenta con el respaldo del Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura que dirige Juan Jiménez, y la colaboración del Ayuntamiento de Pájara, la Cofradía de Pescadores de Morro Jable y los centros de la tercera edad del municipio. El acto pretende hacer un reconocimiento a los trabajadores del mar y poner en valor el papel invisible que desempeñan las mujeres de los pescadores, las grandes olvidadas.

Abierto a todo el público, esta tercera edición mantiene la filosofía que inspiró el comienzo del proyecto, es decir, recuperar y transmitir a las generaciones más jóvenes el legado sociocultural e histórico de la pesca local. De igual modo, el evento se propone poner en valor el trabajo desarrollado por las mujeres de los pescadores, en tareas como la recogida de carnada, la comercialización y venta de pescado y marisqueo, labores que han compaginado históricamente con la atención doméstica y el trabajo temporal de la zafra del tomate sin que nunca hayan recibido un reconocimiento público por esta triple jornada.

"La tradición de los mariantes entronca directamente con una particular forma de subsistencia en nuestra isla marcada por el aprovechamiento de los recursos alimenticios de la mar cuando el campo no era propicio. Un modelo que marcó la existencia de muchos majoreros cuando las cosechas no daban para mucho", explica Jiménez. "Representar artísticamente este tiempo es una manera de honrar la memoria de quienes lucharon por sostener a generaciones de majoreros con su esfuerzo. Desde el Cabildo apoyamos iniciativas como ésta que nos ayudan a recordar cómo se construyó Fuerteventura", concluye.